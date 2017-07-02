«Почему сотрудники МВД в духе шпионских романов бегут за границу?» 15 2.07.2017, 10:59

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Что-то не так в «датском королевстве».

Читатель «Белгазеты» Дмитрий Карпович проанализировал кандальную историю о краже действующими сотрудниками МВД почти $270 тыс. из сейфа Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Минске.

«Как стало известно из разных источников, 29 декабря 2016г., в ходе проведения обыска у директора одной из коммерческих структур, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОП) были изъяты деньги в иностранной валюте в сумме $269150 и помещены в сейф в кабинете N102 здания ГУБОП, расположенного в Минске по ул. Революционная, 3.

7 января 2017г. из данного сейфа эти деньги были похищены действующим (на тот момент) сотрудником ГУБОП, который открыл сейф своим ключом (запасным) и вынес всю эту сумму, прекрасно понимая, что попал в объективы многочисленных камер видеонаблюдения.

В этот же день данный сотрудник выехал в Украину, где живут его родственники, откуда чуть позже переехал в Румынию. Из Бухареста он пытался вылететь в США, где живет его сестра, используя визу, которую получил заранее, еще будучи в Минске, но был задержан местной полицией, поскольку уже находился в международном розыске по запросу белорусских властей. Генпрокуратура РБ направила запрос на его экстрадицию, но в выдаче было отказано, поскольку выяснилось, что бывший сотрудник ГУБОП, оказывается, получил гражданство Румынии, а эта страна своих граждан другим государствам не выдает.

Руководство МВД факт кражи подтверждает. Однако на самом деле вопрос этот значительно сложнее, чем банальная кража денег. Из всей этой истории вытекает ряд глубоких вопросов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание.

Исходя из имеющейся информации, вытекает следующее. Кража совершена 7 января. В этом же месяце злоумышленник уже был задержан в Бухаресте и помещен в следственный изолятор, после чего выяснилось, что ему было предоставлено гражданство Румынии. Видится вполне очевидным, что очень сложно выполнить все действия, необходимые для получения гражданства менее чем за месяц, будучи на свободе, и тем более из камеры следственного изолятора в последующем. Даже упрощенный порядок получения гражданства не предусматривает такой скорости и такой простоты процедуры. При этом надо учитывать, что мигрантское законодательство Румынии (как и других стран) наверняка содержит положения, запрещающие предоставление гражданства лицам, отбывающим уголовное наказание, либо в отношении которых возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Существует процедура предоставления политического убежища, но для этого необходимы:

А. Серьезные основания (притеснения на родине).

Б. Время, т.к. процесс этот довольно длительный.

В. В нашем случае речь идет именно о гражданстве, исходя из озвученной причины отказа в выдаче.

Из этого следует, что:

1. Либо гражданство Румынии было предоставлено ему в особом порядке (а не упрощенном).

2. Либо он заранее, еще в Минске, еще будучи действующим сотрудником ГУБОП, готовился к смене гражданства, совершая необходимые для этого действия (готовил и подавал документы).

В особом порядке гражданство предоставляется главой государства за особые заслуги перед страной либо по линии спецслужб для решения каких-то специальных задач.

Вряд ли недобросовестный сотрудник внутренних дел (а факт кражи денег именно им не вызывает ни у кого сомнений, поскольку практически весь процесс кражи запечатлен на видеозаписях камер наблюдения), обокравший управление, в котором он работал, может предоставлять какой-то особый интерес для Румынии как личность. Следовательно, если гражданство предоставлялось в особом порядке, то связано это, скорее всего, с каким-то интересом со стороны спецслужб.

Тогда возникает вопрос. Какой интерес этот человек может представлять для спецслужб другого государства? Возможно, он обладает какой-либо важной, ценной информацией, возможно, даже увез с собой какие-то секретные документы, представляющие интерес для спецслужб.

Если он готовился к смене гражданства еще в Минске, возникает другой комплекс вопросов. Логика в этом следующая. Если он готовился к эмиграции и никому об этом не говорил, значит, хотел сделать это тайно. В простонародии это называется «сбежать за границу». Возникает вопрос: зачем это делать тайно, если можно спокойно уволиться из органов и подготовить все необходимые документы для выезда на ПМЖ?

Известно, что он получил визу в США еще до всей этой истории, будучи в Минске. Независимо от типа визы, которую он получил, даже если он получил туристическую визу с целью навестить сестру, имея в виду его желание тайно сбежать за границу, возникают большие сомнения, собирался ли он возвращаться из Америки. Есть все основания полагать, что нет.

Возникает следующий вопрос. Как руководство ГУБОП, всевидящей и всезнающей спецслужбы (как они сами себя позиционируют), не смогло заметить, что их собственный сотрудник ведет активные действия по подготовке смены гражданства и даже подает документы на визу в посольство США? Почему это стало для них такой неожиданностью?

Если он собирался бежать за границу, возникает вопрос, с какими средствами он собирался туда уезжать? Для этого, как ни крути, нужны деньги, и деньги существенные. Здесь наиболее вероятен один из трех вариантов ответа:

1. Он мог заранее рассчитывать на то, что совершит эту кражу (что маловероятно).

2. У него и без этого имелись деньги, и он просто дополнительно воспользовался случаем и совершил кражу.

3. У него имелась ценная информация (или документы), представляющие ценность для иностранных спецслужб и гарантирующие ему убежище и минимальный прожиточный минимум.

Если у него и без этого были деньги, возникает вопрос: где он их взял? Зарплата офицера ГУБОПа хоть и куда больше, чем у других граждан страны, но и ее явно недостаточно, чтобы скопить нужную для эмиграции сумму денег.

Это что касается получения гражданства.

Еще один вопрос, весьма болезненный и неприятный для руководства ГУБОП: что вообще эти деньги делали в сейфе оперативного подразделения? Согласно существующим правилам, деньги и ценности, изъятые в ходе обыска (личного или помещения, не важно) должны сдаваться на хранение специально уполномоченным государственным организациям. Деньги (и валюта в том числе) сдаются в финотдел, а изделия из драгоценных металлов - в Гоcхран. Но этого почему-то сделано не было. Можно понять, если бы эти деньги пролежали в сейфе 1-2 дня (не успели… праздники и т.д.), но деньги там пролежали больше недели и у сотрудников ГУБОП были все возможности поступить с ними так, как того требует законодательство.

Вопрос: почему? Упомянутое объяснение о том, что якобы хотели отдать следователю, но он отказывался, выглядит неубедительно и возникает целый ряд конспирологических версий типа: «А хотели ли они вообще эти деньги регистрировать? Или может, хотели вернуть их владельцу, возможно небезвозмездно». Конечно же, не исключается простая халатность, но и такие версии вполне имеют право на существование.

Я думаю, что всем читателям было бы интересно получить ответы на эти вопросы и знать, что же действительно случилось 7 января 2017г. и почему сотрудники специальных подразделений МВД РБ в духе шпионских романов бегут за границу».