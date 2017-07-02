Посол Польши на молитве в Будславе: Рад, что участвую в торжестве вместе с белорусскими католиками 2.07.2017, 11:07

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Конрад Павлик

Фото: PAP

Конрад Павлик помолился о хороших отношениях между Польшей и Беларусью в ближайшие 25 лет.

Национальный санктуарий в Будславе 1 июля посетил посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик, который принял участие в Святой Мессе, сообщает catholic.by.

«Я очень рад, что могу быть здесь, в Будславе, на ежегодных торжествах - важнейших для Католической Церкви в Беларуси, - отметил посол. - Мне важно, что Польша присутствующая здесь в моем лице. В Будслав пришло большое количество паломников со всей Беларуси! Со стороны паломников я вижу хорошее настроение, мотивацию и желание к молитве. Это очень ободряет и придает сил и оптимизма!»

Говоря о 100-летии юбилейных торжеств, Конрад Павлик отметил, что это важное событие не только для Католической Церкви в Беларуси, но также и в Польше.

«Я рад, что имею возможность участвовать в торжестве вместе с белорусскими католиками», - добавил он.

Посол также подчеркнул, что на 2017 год приходится 25-я годовщина независимости Беларуси, а также 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Беларусью и Польшей.

«Это событие важно для обеих стран и для меня как посла это одна из главных интенций, с которой я прибываю в Будслав, - чтобы отношения между нашими странами в ближайшие 25 лет развивались так же плодотворно, как и раньше», - заметил Конрад Павлик.

Как добавил посол, пока ему еще не удалось поучаствовать в пешем паломничестве, но он надеется на это. «Несколько раз с личными интенциями я посещал санктуарий в Ченстохове, но в пешее паломничество идти еще не довелось. Я, однако, надеюсь, что у меня еще все впереди. Я думаю, что каждый католик хоть раз в жизни должен пройти в пешем паломничестве в свой национальный санктуарий».