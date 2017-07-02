«Баста!»: Листовки с призывом выйти 3 июля на Площадь появились по всему Минску 1 2.07.2017, 11:16

Акция «За мирную Беларусь!» начнется завтра на Октябрьской площади Минска в 14:00.

Новые листовки с информацией о завтрашней акции Белорусского Национального Конгресса появились в Минске, сообщает сайт bnknews.org.

Их распространяют общественные активисты и обычные жители столицы. Сотни листовок расклеены как в спальных районах, так и в наиболее оживленных местах в центре города.

Напомним, акция «За мирную Беларусь!» начнется 3 июля на Октябрьской площади Минска в 14:00.