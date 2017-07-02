Российские десантники пройдут парадом по Минску

Российские десантники пройдут парадом по Минску12
- 2.07.2017, 11:36
Руководить военными РФ на параде в Беларуси будет командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
Делегация российских десантников во главе с командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Андреем Сердюковым направилась в Беларусь для обмена опытом в организации боевой подготовки.
Об этом сообщил ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«В ходе работы делегация российских военных экспертов посетит ряд воинских частей сил специальных операций вооруженных сил Беларуси, а также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики», - отмечается в сообщении.
Кроме того, во время визита Сердюков планирует провести рабочую встречу с командующим силами специальных операций вооруженных сил Беларуси.
Визит продлится до 4 июля.