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Российские десантники пройдут парадом по Минску

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  • 2.07.2017, 11:36

Руководить военными РФ на параде в Беларуси будет командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Делегация российских десантников во главе с командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Андреем Сердюковым направилась в Беларусь для обмена опытом в организации боевой подготовки.

Об этом сообщил ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В ходе работы делегация российских военных экспертов посетит ряд воинских частей сил специальных операций вооруженных сил Беларуси, а также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики», - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время визита Сердюков планирует провести рабочую встречу с командующим силами специальных операций вооруженных сил Беларуси.

Визит продлится до 4 июля.


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