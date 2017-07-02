13 самых заманчивых стран, куда проще всего переехать

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Плюсы: Одна из самых крутых социальных поддержек.

Миграционная программа здесь развита как нигде. И пожалуй, более высокоразвитой страны с доступным уровнем жизни и мощной социалкой не найдешь. Да и по уровню свободы Канада входит в десятку самых-самых.

Таиланд

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Плюсы: Недорогая жизнь и минимальная безработица.

Натурализоваться здесь сложно, но, в принципе, и не нужно. Сравнительно невысокая стоимость недвижимости позволяет обзавестись своим жильем и жить по долгосрочным визам. Устроиться работать можно учителем английского — для этого достаточно среднего уровня владения языком.

Израиль

Плюсы: Легко иммигрировать по национальному признаку, одна из сильнейших стран в мире.

Государство охотно принимает всех, кто имеет еврейские корни. Существует закон, где говорится о праве любого еврея поселиться в Израиле. Чтобы стать жителем страны с высоким уровнем жизни и развитой экономикой, стоит изучить свои корни.

Сингапур

Плюсы: Самые благоприятные условия, чтобы начать свой бизнес, сильнейшая система здравоохранения.

Схемы для эмиграции в Сингапур похожи на остальные. Но особое внимание на страну стоит обратить тем, кто решил начать свое дело или развить существующее. По крайней мере голодным в этой стране остаться сложно — она в тройке лидеров по продовольственной безопасности.

Аргентина

Плюсы: Простые требования для иммигрантов и недорогая жизнь.

Родина Че Гевары и Диего Марадоны — очень колоритная, хотя и не такая богатая страна. Один из способов здесь обосноваться — подтвердить, что у вас есть гарантированный месячный доход, например арендная плата за сдачу квартиры или банковский вклад.

Черногория

Плюсы: Быстроразвивающийся рынок труда и благоприятный климат.

Похоже, сами черногорцы не стремятся много работать, и многие профессиональные ниши вакантны для тех, кто в эмиграцию едет не за бесконечными каникулами. А лучше и вовсе открыть свой бизнес — это можно сделать по загранпаспорту. Хотя как не заметить прекрасные пляжи и невероятные пейзажи?

Испания

Плюсы: Одна из самых красивых и доброжелательных стран.

Глядя на испанских красавцев и красавиц, так и хочется выбрать схему эмиграции посредством заключения брака с гражданином страны. Тем более это дает право на ускоренное получение гражданства. И все это бонусом к тому, чтобы обрести личное счастье.