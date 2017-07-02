О чем пожалел диктатор 3 2.07.2017, 11:56

Официальные профсоюзы вновь «вонзили нож» в спину Лукашенко.

Не успел отгреметь скандал с рассекреченным ФПБ предприятием, где рабочий день длится всего 48 минут, как официальные профсоюзы вновь вонзили нож в спину Лукашенко, пишет «Салідарнасць».

На этот раз демонстрацией белорусского процветания оказались цены на продукты первой необходимости, которые ФПБ промониторила специально по поручению диктатора. Напомним, сделать это правитель Беларуси попросил в мае.

— Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она — кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях, — заявил Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Ордой.

И вот через месяц ФПБ представил результат.

— Мониторинг выявил: рост цен на продукты питания из потребительской корзины составил порядка 24%. Это связано с тем, что стоимость самых востребованных наименований: мясо, рыба, молочные продукты — значительно увеличилась, — говорится в отчете Федерации профсоюзов.

Вот так, ни много ни мало, целых 24% за год! И это при том, что чиновники всех рангов радостно рапортуют, как обуздали инфляцию и повысили наш уровень жизни, а цифры официальной статистики вообще близки к погрешности.

Думается, увидев эти данные старательных активистов из профсоюза, Лукашенко и сам уже 10 раз пожалел о своем распоряжении. В стремлении выполнить заказ правителя они явно переусердствовали. Хотели показать, как спекулянты от торговли наживаются на простом народе, а в итоге получилась невеселая картина нынешней жизни белорусов, где реальное положение дел не соотносится ни с громкими заявлениями, ни с радужными отчетами.

Примечательно, что ранее ФПБ так же успешно показал, как обстоит дело в сфере труда и занятости, рассказав о 48-минутном рабочем дне на одном из предприятий страны.

И можно было бы похвалить организацию за такую принципиальность в борьбе с экономическим беспределом — в конце концов, делом профсоюзов всегда было выявлять нарушения и защищать права трудящихся, — если бы не одно но. В последнюю избирательную кампанию ФПБ сам определил курс страны. Не зря же его председатель Михаил Орда возглавил инициативную группу Александра Лукашенко.

С тех пор организация неукоснительно следует заветам президента и даже не сомневается, что курс, по которому тот ведет страну, правильный. Ну а то, что жить в этой стране все дороже и сложнее — это уже издержки. Главное, что распоряжение диктатора выполнено четко и старательно. Вот только оценит ли главный адресат это усердие?