На Цнянке запретили курить и выгуливать собак 3 2.07.2017, 11:59

Граждане якобы пожаловались чиновникам на собаководов.

Цнянское водохранилище и прилегающая к нему территория признаны зоной, свободной от курения и от выгула собак. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила первая замглавы администрации Советского района Алла Санковская.

Курить нельзя не только на пляже Цнянки, но и на прилегающих территориях – где именно, поймете по знакам, которые тут установили. Также на Цнянке установили знаки о запрете выгула собак.

Непонятно, правда, запретили тут гулять с собаками или только справлять нужду четвероногим. Вот как мотивировала запрет чиновница: «Граждане жаловались на то, что сюда приходят тренировать домашних животных. К нам поступило уже несколько таких обращений. Сама становилась свидетелем того, как под вечер выходного дня собаки без намордников, поводков бежали по велодорожке вслед за хозяевами, которые двигались на велосипедах», – рассказала Санковская.