Виктория Азаренко: Хочу вернуться на топ-уровень 2.07.2017, 12:13

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка рассказала, как изменился женский тур за время ее отсутствия.

«Особых изменений в туре я не вижу. Все та же рутина, все те же раздевалки, матчи, расписание. Единственное, что заметила много новых имен, много новых лиц, которые мне не знакомы. В ближайшие несколько месяцев определенно точно поближе узнаю их. Такое ощущение, что меня не было в туре дольше, чем год, — столько новых, незнакомых лиц и игроков.

Майкла Джойса я знала и раньше, еще когда он работал с другими игроками. Лично его не знала. Часто видела его, но мы не пересекалась. Не знала его как человека. Не знала его и в качестве игрока. Но, как только мы встретились и начали разговаривать о теннисе, о его предложениях в плане того, как я могу стать лучше, меня зацепила его философия. Сказала ему, что я не хочу вернуться просто так, чтобы играть ради удовольствия. Я хочу вернуться на топ-уровень. Мы разделяем эту точку зрения, в этом плане у нас одни цели.

Он указал мне на парочку вещей, которым раньше я не уделяла внимание. Особенно в плане тактики. С этим мне нужно еще свыкнуться.

Как бы ты хорошо себя не чувствовал на тренировках, нужно все свои успехи там перенести в матчи. Это целое искусство. Иногда на это уходит время, иногда в мозгах что-то словно щелкает. Думаю, я на правильном пути. Смогу совместить все части в единое целое, смогу играть лучше, чем когда-либо», — цитирует Викторию Азаренко официальный сайт ВТА.