Российские миллиардеры тоже плачут 2.07.2017, 12:40

Число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются.

В России стало меньше сверхбогатых людей с состоянием от $30 млн, отмечает консалтинговая компания Wealth-X. Куда пропадают российские богачи и чем вызвано сокращение их совокупного капитала?

В 2016 году количество российских ультрахайнетов (сверхбогатых граждан, располагающих как минимум $30 млн) сократилось на 7,2%, до 3780 человек, а их суммарный капитал уменьшился на 6,2%, до $666 млрд, пишет РБК.

При этом общее число сверхбогатых людей по всему миру выросло в прошлом году на 3,5%, составив 226 450 человек, а суммарные активы, принадлежащие им, увеличились на 1,5%, до $27 трлн. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования World Ultra Wealth Report, подготовленного консалтинговой компанией Wealth-X, которая специализируется на изучении финансового поведения ультрасостоятельных инвесторов. Ее отчеты регулярно цитируются в ведущих финансовых изданиях, включая The Wall Street Journal и Financial Times.

География богатства

Абсолютным лидером по числу долларовых мультимиллионеров и миллиардеров в 2016 году стали США. Количество сверхбогатых американцев увеличилось за отчетный период на 6,7%, до 73 110 человек, а их совокупное состояние — на 6%, до $8,7 трлн. Второе место по количеству богачей занимает Япония: за прошедший год этот показатель в стране увеличился на 14,7%, до 16 740 человек. Суммарные активы японских ультрахайнетов также выросли — на 13,8%, до $1,5 трлн. Замыкает тройку лидеров Китай, где число сверхбогатых граждан показало рост на 3,6%, до 16 040 человек, а объем их благосостояния — на 2,2%, до $1,9 трлн. Россия в этом рейтинге заняла лишь 13-е место, уступив в том числе таким странам, как Южная Корея, Индия и Италия.

Среди городов наибольшим числом сверхбогатых может похвастаться Нью-Йорк. По оценкам Wealth-X, в этом мегаполисе проживают 8350 ультрахайнетов, причем их количество увеличилось за прошлый год на 9%. Следом идет Гонконг, где проживают 7650 богачей (прирост на 4,1%), и Токио, в котором число мультимиллионеров составило 6040 человек (прирост на 17,5%). Москве досталось только 30-е место: в российской столице, согласно данным Wealth-X, проживают только 960 ультрахайнетов, что на 4% меньше показателя предыдущего года. По количеству богачей Москва уступила таким городам, как Карлсбад (Калифорния, США), Мюнхен и Сеул. Примечательно, что из 32 городов, фигурирующих в рейтинге, падение этого показателя, кроме Москвы, показал только Лондон (3630 человек, минус 14,6%).

В исследовании Wealth-X отмечается, что сокращение состояния сверхбогатых в России (а также в Великобритании, Мексике и Бразилии) было связано в том числе с укреплением доллара США и падением цен на сырьевые активы, которые составляют значительную экспортную статью в этих странах.

Исход богачей

Эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что ситуация на финансовых рынках — далеко не единственная причина уменьшения количества российских богачей. Это также может быть связано с миграцией и сменой налогового резидентства из-за изменений в налоговом законодательстве. В 2016 году Россия присоединилась к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией в рамках глобального плана ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Кроме того, с 1 января 2015 года действует закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязывает россиян декларировать свой иностранный бизнес в России и платить налоги с дохода от него.

По словам заместителя генерального директора по работе с частными клиентами ИК «Атон» Григория Седова, за последние два года порядка 20–30% ультрасостоятельных россиян сменили налоговое резидентство. Эту тенденцию подтверждает партнер PwC Максим Кандыба, который отметил, что его компания фиксирует рост числа запросов клиентов, связанных с переездом на постоянное место жительства или сменой налогового резидентства. Основными направлениями переезда российских ультрахайнетов являются Великобритания, Кипр, Швейцария, Монако и Италия, рассказали РБК финансисты.

Помимо налоговой политики на сокращение числа сверхбогатых россиян также повлияло ухудшение экономической ситуации в стране. Партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов считает, что уменьшение количества ультрахайнетов отражает общее обеднение российского населения в результате кризиса. С ним соглашается руководитель инвестиционного фонда UHNWI Антон Толмачев. Он отмечает, что падение благосостояния российского населения напрямую отражается на ультрахайнетах. «Чтобы в стране появлялись богатые люди, им нужно жить и зарабатывать, но в нашей экономике нет причин для роста спроса на их товары», — приводит пример финансист.

По его словам, когда темпы экономического роста замедляются, а экономика впадает близкое к рецессии состояние, разрыв между богатыми и бедными всегда увеличивается. «В этой ситуации богатеют только те ультрахайнеты, у кого больше миллиарда долларов, чего не сказать о клиентах с состоянием до $100 млн. При выборке Wealth-X это может негативно отразиться на общем показателе», — объясняет эксперт.

Впрочем, исследование Wealth-X не стоит воспринимать как догму: реальная ситуация может оказаться не столь однозначной, добавляет директор программы Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян. «Существует много исследований на эту тему, которые показывают противоречивую динамику. К примеру, некоторые из них прогнозируют только рост числа сверхбогатых клиентов в России», — рассказывает эксперт.

Куда инвестируют богатые

Согласно данным Wealth-X, ультрахайнеты всего мира предпочитают держать состояние в ликвидных активах, прежде всего в наличных деньгах. Их доля в совокупном портфеле сверхбогатых составляет 35,4%, или $9,6 трлн. На втором месте — вложения в рамках прямых инвестиций (Private Equity). Они занимают в совокупном портфеле 33%, или $8,9 трлн. На акции и облигации приходится 25% портфеля, или $6,7 трлн, а на недвижимость и предметы роскоши — 6,6%, или $1,7 трлн.

Антон Толмачев отмечает, что такой портфель не является типичным для российских ультрахайнетов. По его словам, у россиян основную долю активов традиционно составляют недвижимость и облигации. «В некоторых случаях объем активов, связанных с недвижимостью, достигает даже 50%», — подчеркивает эксперт. Кроме того, говорит Толмачев, прямые инвестиции не прижились на российском рынке, и их доля в портфеле богатых россиян минимальна.

В свою очередь Дмитрий Кленов утверждает, что большая часть активов российских ультрахайнетов сосредоточена не только в недвижимости, но и в Private Equity. «Примерно 70–80% будут поделены между этими группами активов. Остальное — наличные деньги и ликвидные биржевые инструменты», — говорит эксперт. При этом, отмечает Кленов, больше половины ультрахайнетов игнорируют диверсификацию портфеля и защитные активы.

Григорий Седов добавляет, что, помимо недвижимости, фондов прямых инвестиций и ценных бумаг, богатые россияне активно вкладываются в различные технологические проекты. Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Бабиян. «Активно развивается тенденция инвестирования в хайтек и стартап-проекты. Конечно, от общего состояния это небольшой процент, но данный вид инвестирования набирает все больше популярности среди этой категории инвесторов», — рассказывает финансист. По его словам, российские ультрахайнеты по-прежнему предпочитают консервативные активы с максимальной защитой, вроде депозитов и облигаций с высоким кредитным качеством.

Таким образом, единого мнения у российских управляющих благосостоянием касательно поведения российских ультрахайнетов нет. Однако в недавнем исследовании Wealth Report: Russia швейцарского банка Julius Baer говорилось, что в портфеле активов среднестатистического российского миллионера 36% приходится на собственный бизнес, 26% — на наличные деньги, ценное имущество, акции и облигации, 20% — на инвестиции в другие частные предприятия, 13% — на жилую недвижимость. При этом доля ценных бумаг постепенно растет по мере приобретения навыков финансового инвестирования.