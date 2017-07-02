Барановичи поддержали акцию 3 июля на Площади в Минске

Барановичи поддержали акцию 3 июля на Площади в Минске3
- 2.07.2017, 12:59
- 7,638
Крупнейший железнодорожный город заклеили листовками с лозунгом «Баста!».
Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.
«Листовки с призывом на акцию Белорусского Национального Конгресса 3 июля в 14.00 на Октябрьской площади Минска появились и в Барановичах», - написал политик.
Напомним, акция «За мирную Беларусь!» начнется 3 июля на Октябрьской площади Минска в 14:00.