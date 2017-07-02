Ученые: Съев арбуз, корку не выбрасывайте 14 2.07.2017, 13:27

8,868

Белая мякоть рядом с арбузной кожурой оказалась кладезем полезных для здоровья веществ.

Оказывается, что белая часть, рядом с темно-зеленым наружным слоем арбузов — съедобна. Она имеет столько же преимуществ для здоровья, сколько и сам арбуз, поэтому в следующий раз, когда вы будете есть арбузы, подумайте дважды, прежде чем выбросить кожуру, пишет издание newsyou.info.

Борется со свободными радикалами

Согласно журналу Science of Food and Agriculture, цитруллин, который помогает избавиться от свободных радикалов, имеет огромную концентрацию в кожуре арбуза. Цитруллин также превращается в аминокислоту, которая в конечном итоге обеспечивает защиту сердца и иммунной системы и предотвращает пребывание вредных токсинов в организме.

Хорошо для кожи

1-дюймовый куб арбузной кожуры содержит 1,8 калории. Большинство калорий поступает из некоторых углеводов с 0,32 г на порцию. Одна порция обеспечивает 2% ежедневного потребления витамина С и 1% витамина В-6, которое требуется организму каждый день. Это делает арбуз невероятно полезным для вашей кожи и иммунитета, а также для здоровья нервной системы.

Здоровая простата

Арбузная корка — отличный источник ликопина, антиоксиданта, который помогает предотвратить рак предстательной железы. Мочегонные свойства арбузов также могут поддерживать мочевой путь в здоровом рабочем состоянии.

Помогает в потере веса

Цитруллин снова вступает в игру. Исследования показывают, что потребление цитруллина приводит к снижению веса на 30 процентов. Идея состоит в том, что цитруллин в кожуре приводит к снижению мышечной усталости, что позволяет людям продлевать продолжительность их тренировок и, в свою очередь, лучше управлять весом.

Увеличивает либидо

Исследователи из Центра улучшения фруктов и овощей Техаса A & M отметили, что цитруллин помогает кровеносным сосудам расслабляться и может даже помочь с эректильной дисфункцией. Фактически, его способность повышать кровоток привела к тому, что цитруллин арбуза можно по праву называть «Природная виагра».