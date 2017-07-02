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Лукашенко – Путину: Корову за год не вырастишь

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  • 2.07.2017, 13:42
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В сети высмеяли встречу белорусского диктатора с Путиным и Медведевым.

«Вы, главное, не убивайте свой скот из-за лейкоза! - неожиданно обратился к Путину и Медведеву Александр Лукашенко, - Корову за год не вырастишь: это не птица и не поросенок. Мы в свое время прошли через эту трагедию, закупили скот на Западе. Так в результате завезли столько хлама, что потом избавиться не могли!».

А освоивший АПК Медведев, по моему, почему-то сердится!», - комментируют белорусские пользователи «Фейсбука» фото с последней встречи Лукашенко и Путиным и Медведевым.

Фото: facebook.com

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