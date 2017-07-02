Легенда о гетмане Сало 6 Василий Рыбников, censor.net.ua

2.07.2017, 13:55

6,879

Дмитрий Рогозин

Фото: Иван ВИСЛОВ

О страшном гетмане Сало известно немногое - фактически лишь то, что его придумал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

На этой неделе жестокие украинские головорезы ментально вошли в каждый третий русский дом и совершили там немыслимые зверства, на которые они так горазды. Отряды бандеровских карателей возглавил страшный гетман Сало.

О страшном гетмане Сало известно немногое - фактически лишь то, что его придумал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, вошедший в историю побед русского оружия как Человек, Застрявший в Танке, а также Завоеватель Луны и Император Марса, другими словами, чиновник этот очень информирован и болтать попусту не будет.

Когда извращенец Макрон, снедаемый мелкой завистью к геополитическим триумфам Владимира Владимировича Путина, встретился с международным преступником Порошенко и заявил ему о "древней истории отношений" с Анной Киевской, цинично переврав общеизвестный факт, что на самом деле ее звали Анна Мокшанская, дочь болотного бобыля Путятия, многие российские интеллектуалы, прекрасно знающие о том, что когда Древняя Москва правила планетой, а богатырь Микула Селянинович выходил в открытый космос на палке-копалке, никакой Франции еще и в помине не было, были сильно расстроены исторической безграмотностью французского президента-русофоба. "Во Франции младшая дочь Ярослава Мудрого была известная именно как Анна Русская — Anne de Russie. Никакой Украины как самостоятельного государства в истории России до начала 20 века не было и в помине", - писали русские интеллектуалы.

Но не таков был Рогозин, вынутый из танка с таким громким звуком "чпок!", что его слышали даже на соседнем полигоне. "Надо предупредить израильтян, что скоро бандо-бандеровцы переименуют их царя Соломона в киевского гетмана Сало", - заявил Рогозин, и многим сразу стало не до шуток, особенно израильтянам, чей царь Соломон, более известный историкам как русский князь Бухломон, внезапно оказался на переднем крае гибридной сакрализации и едва ли не на грани референдума по воссоединению с родной гаванью.

Что же касается страшного гетмана Сало, то вряд ли вице-премьер РФ придумал его от одной только обиды за то, что Порошенко и Макрон отобрали у России Анну Мокшанскую-Путину, - в конце концов, чего обижаться, если среди прародителей великой московской цивилизации были вовсе не мокша, брюква и чудь, а лучшие монархи мира: в частности, 20% населения Российской федерации были непорочно зачаты династией Виндзоров, к которой принадлежат королева Виктория и Мария Медичи, род Владимира Путина уходит своими корнями в Силиконовую долину, министра так называемой обороны Шойгу - в вигвам Чингачгука, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ведет свое происхождение от самого Буцефала, а из Марии Захаровой вот-вот произойдет обезьяна.

В таких условиях столь осведомленному человеку, как Рогозин, было глупо придумывать мифического гетмана Сало - если только, конечно, тот не существует на самом деле.

Кровавые преступления страшного гетмана Сало широко известны мировому сообществу. Распиленные на металлолом шахтеры Донбасса, плантации русскоязычных детей, нежнейшее мясо которых Макрон потом перепродает в рестораны под видом лягушатины, черная трансплантология ветеранов великой отечественной войны, чьи органы высоко ценятся в гей-клубах Европы за экологическую чистоту, окуривание сигарами беременных женщин Луганска, снегири, распятые на котятах, - все эти зверства выдают почерк страшного гетмана Сало так же безошибочно, как украинского президента Петра Порошенко выдал вирус "Петя", который, по замыслу разработчика, должен был заразить компьютер Захарченко, но вместо этого подхватил от него хламидиоз, при том что никакого компьютера у Захарченко даже и не было.

Как бы ни были кровавы зверства страшного гетмана Сало, все они блекнут перед тем, что он сотворил с мирным патрулем луганской народной милиции под Желобком. Патруль народной милиции возвращался домой к своей молодой жене с уборки урожая конопляных культур, вооруженный одним кадилом на всех, но кадило оно хорошо, настроение было приподнятым, молодые шахтеры пели донецкую народную песню "Мальчики пригожие паренька приметили", из кустов выскочил страшный гетман Сало и отрезал головы двоим сразу, а остальным потом, когда взял их в плен, причем, одним из убитых внезапно оказался российский офицер Щербак, а еще один спецназовец российского ГРУ Агеев попал в плен и подвергся нечеловеческим мучениям.

Так как Россия своих не бросает, родное командование уволило Агеева в запас задним числом и поменяло фамилию на Попов, и стал он не свой, однако страшный гетман Сало вместо того, чтобы признать ошибку, только еще больше разозлился и стал пытать вольноопределяющегося Попова, приехавшего к родственникам в Желобок помочь подлатать тын, с удвоенной жестокостью. Чтобы хоть как-то сгладить эту неловкость, российские СМИ всю неделю находили все новые и новые раны на телах убитых страшным гетманом Сало народных милиционеров. Сначала их просто зарезали, предварительно по десять раз истыкав каждого ножом, потом зачем-то еще добавились многочисленные пулевые ранения грудной клетки, кровоподтеки и ссадины головы, переломы костей лица, туловища, - а ведь переломить туловище русскому спецназовцу, да еще и неоднократно, мог только очень злой и сильный укр.

До сих пор русским людям был известен только один враг сопоставимых масштабов, и это вовсе не крепкий хозяйственник Гитлер или, там, славный вождь Сталин, а, конечно, Бандера, который вместе со своими сообщниками совершенно ни за что вырезал муляж святой Руси за полчаса, и что только вообще не творил, всеми своими действиями доказывая, что если очень постараться и таки достать хохла до самых печенок, тонкий налет показного добродушия в конце концов слетает с него, являя удивленному русскому человеку опасное и суровое чудовище. Похоже, сейчас русские люди начали подозревать, что опять перестарались с братской любовью: в Украине идет сугубо внутренняя гражданская война, к которой Россия не имеет ни малейшего отношения, а между тем свежие соцопросы показывают, что каждый третий житель РФ боится военной агрессии со стороны Украины.

Конечно же, переживать русским людям нечего - Россия непобедима, каждый второй в ней богатырь, а каждый первый - витязь, русская баба в условиях военного времени рожает втрое больше, дым из трубы "Адмирала Кузнецова" превращает в удобную цель новейший британский авианосец "Королева Елизавета"; украинская армия - неорганизованная ватага конных куркулей с незаряженными обрезами на ржавом железе.

Но мало ли чего. А вдруг? Или исподтишка. Какому русскому Ивану, например, захочется проснуться посреди ночи от сушняка и увидеть перед собой в тусклом свете непотушенного бычка страшного гетмана Сало с ножом и канистрой бензина?.. Вопрос, конечно, риторический, хотя, по слухам, подобные сны даже Путину снятся регулярно. Другое дело, можно ли их считать пророческими? Треть населения России почему-то думает, что да.

Василий Рыбников, censor.net.ua