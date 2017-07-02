С горы Гедимина в Вильнюсе сполз дерн 3 2.07.2017, 13:59

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Фото: delfi.lt

Башня одного из самых выдающихся князей ВКЛ по-прежнему доступна для туристов.

С вильнюсской горы Гедимина сполз дерн, специалисты опасаются еще большего оползня, сообщил 1 июля вице-министр культуры Литвы Ренальдас Аугустинавичюса, передает delfi.lt.

"Сегодня утром на юго-восточном склоне зафиксировали несколько поверхностных оползней. (...) Во время осмотра констатировали, что сполз только дерн. Представители Литовской геологической службы предполагают, что есть угроза формирования более глубокого оползня на юго-восточном склоне", – сказал вице-министр.

По словам Аугустинавичюса, башня по-прежнему доступна для туристов.

"Ни башне, ни посетителям никакая угроза не грозит", – сказал он. Было решено закрыть пешеходную дорожку у подножия юго-восточного склона горы, чтобы "обезопасить и защитить вильнюсцев и гостей столицы", сказал вице-министр.

Также было решено убрать сформировавшиеся наносы грунта, чтобы снизить нагрузку.

По словам Аугустинавичюса, до понедельника литовские и польские геологи, исследующие гору, не смогут попасть на юго-восточный склон. Пока они смогут работать на западном склоне горы.

"По сути ситуация под контролем", - сказал вице-министр. Он заметил, что одной из причин сползания дерна могли быть ливневые дожди, зафиксированные в Вильнюсе на этой неделе.

Года находится в аварийном состоянии, особое внимание ей стали уделять после сильных оползней на западном склоне, зафиксированным осенью прошлого года.

Вильнюсская мэрия 29 июня объявила чрезвычайную ситуацию в связи с горой Гедиминa. Благодаря этому для ее приведения в порядок смогут использовать средства из госрезерва.