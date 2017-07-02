Жители Кричева приструнили милицейское начальство 3 2.07.2017, 14:41

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Скандалы продолжают сотрясать Кричевскитй РОВД.

Начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн и заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков предупреждены об ответственности за имеющиеся упущения в организации работы с обращениями граждан. Об этом жителю Кричева Юрию Шувалову сообщил в ответе на его жалобу заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Мельниченко, пишет сайт 6tv.by.

В декабре минувшего года сотрудники милиции в грубой форме выпроводили Ю. Шувалова из здания Кричевского РОВД, когда он пришел узнать о судьбе задержанного гражданина.

Ю. Шувалов пожаловался на действия доблестных кричевских милиционеров начальнику Кричевского РОВД и в УВД Могилевского облисполкома, однако получил оттуда только отписки, в которых утверждалось, что его жалобы не нашли подтверждения.

В своей жалобе в МВД Ю. Шувалов написал о том, что: «В ответе УВД сообщается, что сотрудники Кричевского РОВД О.А. Семин и М.А. Тарасенко предлагали мне покинуть РОВД, так как я якобы вмешивался в административный процесс. Утверждаю, что ничего подобного сотрудники Кричевского РОВД не произносили, вышедший из дежурной части сотрудник милиции, не представившись и не установив мою личность, цель моего прибытия в РОВД, в грубой форме с угрозами о применении спецсредств в случае неповиновения начал выгонять меня из здания РОВД, мотивируя тем, что в 19-00 прием граждан закончен. О каком-либо вмешательстве в административный процесс речи вообще не шло – полагаю, что это было придумано уже после моих жалоб. Таким образом, сотрудники Кричевского РОВД не объяснили мне причины ограничения моих прав, а также возникающие в связи с этим мои права и обязанности».

Ю. Шувалов отметил, что «в РОВД мне было отказано предоставить бумагу и ручку для написания заявления, в котором я хотел дать пояснения, важные для объективного рассмотрения обстоятельств задержания А.А. Курочкина». Также житель Кричева рассказал о многочисленных нарушениях Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», допущенных сотрудниками Кричевского РОВД и отметил необъективное отношение Могилевского УВД при проведении проверки.

К сожалению, заместитель министра внутренних дел И. Мельниченко предпочел только слежка пожурить своих подчиненных за допущенные грубые нарушения, хотя практически все изложенные Ю. Шуваловым факты подтвердились.

Возможно, именно из-за такого вот попустительства со стороны руководства МВД и укрывательства негативных фактов со стороны руководства УВД Могилевского облисполкома, Кричевский РОВД и сотрясают постоянные скандалы.