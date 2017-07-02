Мининформ не может ответить Белорусскому Национальному Конгрессу за свои действия 2.07.2017, 15:13

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Чиновники предпочитают «играть в прятки» с активистами.

Сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org по-прежнему недоступен в большинстве браузеров на территории Беларуси.

Активисты БНК пытались получить ответ о причинах блокировки от Министерства информации. Сделать это не получилось. По телефонам, указанным на сайте министерства, такую информацию нам сообщать отказались, сообщив, что она предоставляется только по письменному запросу. Ответа на письменный запрос, сделанный дважды на протяжении десяти дней, мы до сих пор не получили.

В официальный перечень ресурсов, доступ к которым ограничен на территории Беларуси bnknews.org не внесен.

Ранее информацию о причинах блокировки сайта отказался сообщать государственный монополист в области связи Белтелеком. Одна из сотрудниц организации Алина Борисова в комментарии в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» позже написала, что «комментировать ситуацию пресс-служба может только по письменному запросу от СМИ», однако ответа на письменный запрос мы также не получили.

Несмотря на блокировку сайта, попасть на него можно, используя анонимайзеры и некоторые браузеры.