Бульба по-пекински 5 Петр Бологов

2.07.2017, 15:29

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Можно ли «дружить» с китайцами на равных?

В начале июля Москву с официальным визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин, который, судя по заявлениям Пекина, привезет в Белокаменную контрактов на 10 миллиардов долларов. Правда, опыт Беларуси свидетельствует, что китайские партнеры, если и готовы нарастить объемы двустороннего сотрудничества, то исключительно в собственных интересах. И к этому стоит быть готовым.

Александр Лукашенко в мае этого года совершил свое уже десятое паломничество в Китай, где принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Там он наградил выступление председателя КНР преисполненным откровенной лести комплиментом: «Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Это наука для любого главы государства», а также дал понять, что в отношениях двух государств грядет прорыв.

По его словам, вскоре Поднебесная завалит Минск инвестициями, совместными проектами и прочими деловыми предложениями, которые обогатят бывшую союзную республику. Речь шла о сотрудничестве в военно-технической сфере, нефтеперерабатывающей промышленности, области высоких технологий, строительстве социального жилья, машиностроении и сельском хозяйстве.

Впрочем, Лукашенко не только часто выдает желаемое за действительное, но во многом и идеализирует своих китайских партнеров.

Ни размеры кредитов, ни взаимные реверансы не должны вводить в заблуждение — китайцы менее всего склонны к сантиментам, когда речь заходит о прямой коммерческой выгоде.

При этом потенциал самой Беларуси может быть использован даже в убыток последней. Это же касается и России, которая для КНР представляется в большей степени источником огромных природных богатств, чем равноценным партнером.

Китаю на его пути к мировому лидерству удобнее работать с такими государствами, где нет толком сформировавшегося демократического общества, зато есть огромное количество нищего населения, которым легко манипулировать, и солидный экономический потенциал. Таких стран полным-полно в Африке и Средней Азии. В Европе они представлены как раз Беларусью и Россией.

Радиация китайцев не страшит

В июне Минск посетили президент корпорации DRex Дай Шивей и президент Xinrongji Holding Group Нянь Юнань, по итогам переговоров с которыми министр сельского хозяйства Леонид Заяц объявил о старте крупного агропроекта. В его рамках китайцы до 1 сентября должны зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозтоваров в объеме не менее 10 миллионов долларов в месяц. Соучредителем СП выступит белорусская сторона, и в перспективе совместная компания получит полномочия по инвестированию в виде покупки долей в уставных капиталах сельхозперерабатывающих предприятий.

По словам белорусского министра, Китай выразил готовность до конца года взять в аренду 20 тысяч гектаров земли под строительство молочно-товарных ферм на 40 тысяч голов, включая «молодняк». Речь идет о востоке Климовичского района Могил кой области, который после аварии на Чернобыльской АЭС находится в зоне радиационного контроля.

Китайцев, впрочем, это не смутило. Тем более, помимо указанного проекта, гости из Поднебесной рассматривают возможность вложений и покупку долей в Оршанском мясоконсервном комбинате, компаниях «Молочный гостинец» и «Здравушка милк». Всего сумма китайских инвестиций в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий оценивается в 1 миллиард долларов.

Однако самым масштабным проектом, по словам главы Xinrongji Holding Group, должен стать завод по производству упаковки, которую будут делать из белорусского картофеля и кукурузы, а потом экспортировать в Китай и другие страны. «Речь идет о революционной упаковке из полилактида, — пояснил китайский бизнесмен. — Мы разработали ее совместно с ведущим вузом Шанхая. Она будет применяться как для продуктов питания, так и для одежды, а также в сфере медицины».

Завод, очевидно, войдет в состав парка высоких технологий «Великий камень», который строится под Минском. Запустить его также планируется еще до конца текущего года. Возможно, указанный завод хоть как-то реанимирует идею «Великого камня», куда в свое время предполагалось привлечь 20−25 крупных инвесторов, которые бы работали в области химии, электроники, биомедицины, машиностроения.

На сегодняшний день компаний, желающих вложить деньги в парк, оказалось только тринадцать, все они представляют КНР и имеют весьма смутные перспективы. По крайней мере, проект в целом остается пока глубоко убыточным, несмотря на то, что инвесторам «Великого камня» предоставлен ряд солидных льгот: они освобождены от уплаты ввозного НДС, налога на прибыль (в течение 10 лет), налогов на недвижимость и на землю (в течение 50 лет).

Для обслуживания своих вложений в сельское хозяйство Беларуси китайцы намерены выкупить долю в готовящемся сегодня к приватизации банке «Москва-Минск». По словам главы Xinrongji Holding Group, речь идет о приобретении именно основного пакета акций. Сделка должна быть завершена до начала 2020 года.

Приглашая китайцев развивать сельское хозяйство, белорусское руководство рассчитывает, в первую очередь, нарастить поставки продовольствия собственно в КНР.

На сегодняшний день весь продуктовый рынок республики завязан на России, куда поступает, например, 95% всей молочной продукции.

За первый квартал 2017 года Беларусь экспортировала в Китай продуктов на 4,2 миллиона долларов, а все подписанные контракты, как рассчитывают в Минске, позволят нарастить объем поставок в КНР лишь до 15 миллионов долларов до конца текущего года. При этом ежедневно Беларусь реализует за рубежом сельхозпродукции на 13 миллионов долларов.

В прошлом году белорусские предприятия продали в Китай продукции на 468,2 миллиона долларов, в то время как китайцы экспортировали в республику товаров на 2,15 миллиарда.

Получится ли у Лукашенко ликвидировать этот разрыв — большой вопрос. А вот что точно можно спрогнозировать, так это если китайцы реализуют все свои проекты в республике, то фермеры из Поднебесной не только накормят миллионы своих соотечественников белорусским мясом и молоком, но и, производя намного более дешевую по сравнению с белорусской продукцию, просто вытеснят с рынка местные хозяйства.

Такое уже неоднократно происходило в африканских странах, где гости из Поднебесной за копейки арендовывали сельхозугодья, на которых сами же работали и из которых сами же извлекали выгоду, оставляя после себя истощенную на многие десятилетия почву.

Похожая ситуация несколько лет назад сложилась и в Таджикистане, где фрукты и овощи, выращенные китайскими хозяйствами на местной земле, стали вытеснять продукцию таджикских дехкан не только с внешнего, но и с внутреннего рынка этой среднеазиатской республики.

Опасные кредиты

По итогам последнего визита Лукашенко в Китай сообщалось, что бизнесмены из Поднебесной вложат 340 миллионов долларов на развитие белорусских предприятий машиностроения, а китайская CITIC Group выделит 1,5 миллиарда долларов на реализацию проектов в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической отраслях. Речь идет разумеется, не о прямых инвестициях, а о связанных кредитах, по которым белорусским предприятиям не только придется платить проценты, но и закупать на эти деньги китайское оборудование и привлекать китайскую рабочую силу. И это при том, что госдолг республики по итогам прошлого года почти уже достиг 40 миллиардов долларов при ВВП в 50 миллиардов.

«Китай выделил Беларуси миллиардные кредиты. Но надо понимать, что все они связанные — на реализацию валютоокупаемых или инфраструктурных проектов. Но это не прямые инвестиции. Китайцы не хотят рисковать, условия финансирования — покупка оборудования, которое выбирают кредиторы. Они сами проектируют, набирают рабочую силу, в том числе из Китая. Получается, что инвестируют сами в себя, а деньги с процентами мы должны потом отдавать», — отмечает белорусский экономист Леонид Злотников.

О кредитах на «развитие и модернизацию» тоже следует говорить с осторожностью. Так, десять лет назад Беларусь, переживавшая строительный бум, решила модернизировать свои цементные заводы, для чего в КНР был взят очередной связанный кредит, в рамках которого китайцы начали поставлять в республику собственное производственное оборудование.

«Мы очень намучились с этими китайцами, — рассказывал замдиректора одного из белорусских цементных заводов. — Они просто привезли не то оборудование, что было нужно нам, а то, которое они хотели продать. Часть — ржавое, было видно, что оно долго где-то хранилось. Другая часть — просто не подходила под наши технические нормативы. То есть китайцы просто сбрасывали нам свой неликвид. А в министерстве кто разбираться будет? Вам деньги дали, поставку оборудования обеспечили — давайте, модернизируйте!».

В итоге проведенной «модернизации», обошедшейся в 1,2 миллиарда долларов, и падении спроса на цемент все профильные белорусские заводы оказались в числе самых убыточных предприятий республики. Нечто подобное может произойти и с сельхозпредприятиями, большинство которых, несмотря на высокие объемы продаж в Россию, остаются нерентабельными.

Другой показательный случай, отсылающий нас к Венедикту Ерофееву и его поэме «Москва – Петушки», связан со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом. По соглашению с китайцами на его базе был запланирован пуск завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. Для реализации проекта Минск в 2012 году привлек китайский кредит в размере 654 миллионов долларов. На эти средства, в частности, в КНР были приобретены и проложены сотни километров китайского кабеля, который, как оказалось, не прошел местную сертификацию. Кабель пришлось выкопать и выбросить («вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали»), после чего китайцы взялись перекладывать его заново.

Новый завод планировали запустить еще в конце 2015 года, однако теперь его открытие ожидается только в ноябре, а все дополнительные расходы покрывались за счет кредита, то есть опять-таки легли на белорусскую сторону.

С точки зрения соседей

Беларусь, как и страны Африки, где на сегодняшний день трудятся на местной земле и зарабатывают деньги уже более миллиона китайцев, отделяют от Поднебесной тысячи километров. Тем не менее при лояльности местных властей присутствие КНР в этих регионах, прежде всего экономическое — китайский бизнес в целом дистанцируется от политики — растет из года в год.

При этом положение дел в российских регионах, вплотную примыкающих к китайской территории, в российских СМИ если и обсуждается, то лишь в общих чертах. Между тем сдача в аренду китайцам 115 тысяч гектаров российских земель в 2015 году, повышенный интерес предпринимателей из КНР к зоне вокруг Байкала — все это несомненно свидетельствует о том, что начало масштабной китайской экономической экспансии со всеми ее издержками на территории Сибири и Дальнего Востока — лишь вопрос времени.

Россияне, изучив белорусский опыт, задаются вопросом: смогут ли они работать с Китаем на равных?

Петр Бологов, gazeta.ru