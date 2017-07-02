В Минске улицу назвали в честь спасшего людей 20-летнего парня 8 2.07.2017, 15:39

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Признание нашло героя через 18 лет после его мужественного поступка.

30 июня в районе улицы Восточной открыли улицу Курсанта Гвишиани и мемориальную доску в его честь, передает агентство «Минск-Новости». Парень погиб в 1999 году от ожогов, спасая людей.

28 августа 1999 года Дмитрий Гвишиани после летних каникул вместе с друзьями возвращался из Бреста в Минск на учебу в Военную академию.

Около 23:00 вечера тепловоз его поезда внезапно загорелся. Пока друзья помогали эвакуировать из вагона пассажиров, Гвишиани с другом побежал тушить пожар в тепловозе. Внезапно взорвалась аккумуляторная батарея, и парня окатило горящей соляркой. С сильнейшими ожогами он был доставлен вертолетом в Минск в 432-й главный военный клинический госпиталь. От полученных ожогов в ночь с 31 августа на 1 сентября Дмитрий Гвишиани скончался.

ФОТО с сайта minsknews.by

За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей во время пожара, 20-летний курсант Дмитрий Гвишиани был посмертно награжден орденом «За личное мужество».