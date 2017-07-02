Видеофакт: Зал в Москве встал во время гимна Украины 5 2.07.2017, 16:21

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Фото: rbc.ua

Вчера в московских Лужниках состоялся боксерский поединок между Поветкиным и Руденко.

Перед боксерским поединком россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко зрители и спортсмены прослушали национальные гимны двух стран. Во время исполнения гимна Украины зал в московских Лужниках встал, сообщает tvrain.ru.

Бой прошел вечером 1 июля.

#гимнукраины #Руденко Публикация от Margarita 👑Islamova (@mar.mari.ri) Июл 1 2017 в 2:18 PDT У нас потрясающая публика. Воспитанная. Весь зал сейчас в Москве в Лужниках стоял во время украинского гимна и никто не свистел! 👏🏻 — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 1 июля 2017 г.

Как отметил промоутер Поветкина, во время встречи с украинским спортсменов действовали дополнительные меры безопасности: «Мы сделали абсолютно все для того, чтобы это была дружественная встреча. У нас была усиленная охрана, дополнительная служба безопасности, чтобы не было каких-то дурацкий провокаций, чтобы не было возможности взвинтить политическую ситуацию».

Бой по очкам выиграл Александр Поветкин.