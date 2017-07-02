«Принесли деньги хозяйке квартиры, а она $20 вернула. Теперь будем платить 160 за однушку!» 1 2.07.2017, 17:24

На съемные квартиры снова повысился спрос и упала цена: ищут дешевые однокомнатные квартиры.

Еще пару месяцев назад аренда однушки без особого ремонта стоила в среднем 180 долларов, а теперь - уже 150. Есть случаи, что даже уже живущим квартирантам хозяева предлагают снизить плату, потому что понимают - дешевых квартир много, люди съедут, пишет kp.by.

- Мы с девушкой снимаем однокомнатную квартиру в Курасовщине за 180 долларов. На днях понесли хозяйке деньги, она 20 долларов вернула. Сказала, что теперь мы будем платить 160, - рассказывает минчанин Максим.

Специалисты по недвижимости говорят, что ажиотажем это назвать сложно, но спрос на съемное жилье есть:

- Нельзя сказать, что сейчас бум аренды жилья. Но бюджетные квартиры по-прежнему востребованны, - рассказывает Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости. – Если говорить об однокомнатных, а именно они наиболее востребованы сегодня, то цена аренды начинается от 150 долларов. Бюджетными также считаются двухкомнатные квартиры в диапазоне 180 - 200 долларов, а трехкомнатные - 220 - 230. В конце весны - начале лета поиском жилья в аренду озабочены несколько категорий наших граждан. Во-первых, это вчерашние приезжие студенты минских вузов и ссузов, желающие остаться в столице. Вторая категория - будущие студенты. Общежития по-прежнему дают не всем, и молодые люди начинают подыскивать варианты. Ну и третья группа - молодые семьи и те минчане, которые готовы жить самостоятельно и доходы им это уже позволяют.

Несмотря на подросший спрос, в соцсетях люди пишут, что есть уже и те хозяева, которые сдают жилье за коммуналку, то есть оплачиваешь только ее и живешь.

- Квартир, которые сдаются за коммуналку, у нас не было, - говорит Маргарита Почицкая. - Действительно, если никто не прописан в квартире, ежемесячные платежи будут большими. Но в этом случае хозяева сдают жилье подешевле. Конечно, можно найти вариант и за 120 долларов, но на окраине города.

Встречаются объявления о сдаче комнат за помощь по хозяйству. Жилье за такую плату предлагают одинокие пенсионеры. Такой пост был 19 июня на одном из сайтов с частными объявлениями: «По улице Воронянского сдается комната в трехкомнатной квартире, площадь - 25 квадратных метра. Сдается женщине, молодой паре или двум студенткам в обмен на помощь по хозяйству и уходу за ходячей женщиной 70 лет».

- Нам тоже пару раз поступали такие варианты. Но люди не особо хотят так жить, - говорят сотрудники агентства недвижимости. - Комнаты в квартирах с хозяевами в последнее время не пользуются популярностью. Чаще люди кооперируются, подбирают людей, с которыми комфортно проживать. К примеру, девушка хочет подселиться к девушке в квартиру без хозяев.