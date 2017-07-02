В течение двух дней в Украину не пустили семь российских музыкантов

В течение двух дней в Украину не пустили семь российских музыкантов1
- 2.07.2017, 17:35
Вице-премьер Украины призвал следить за организаторами событий, которые приглашают нарушающих законодательство артистов.
Семи российским исполнителям отказали во въезде в Украину в течение последних двух дней.
Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter, пишет nv.ua.
"СБУ и пограничники не впустили 7 певцов из России за 2 дня. Может время спросить уже из тех, кто их приглашает так настойчиво в Украину?!!!", - написал он.
Он также выступил за то, чтобы пристальней следить за организаторами событий, которые приглашают артистов, нарушающих украинское законодательство.
"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - добавил он.
Сегодня сообщалось, что российский рок-музыкант Найк Борзов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что ему запретили въезд в Украину, таким образом его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не произойдет.
Ранее сообщалось, что Андрея Лысикова, который является солистом группы Дельфин (Dolphin), не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма.
Также украинские пограничники недавно не пустили в страну певицу Татьяну Липницкую, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка.