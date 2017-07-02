В течение двух дней в Украину не пустили семь российских музыкантов 1 2.07.2017, 17:35

Вице-премьер Украины призвал следить за организаторами событий, которые приглашают нарушающих законодательство артистов.

Семи российским исполнителям отказали во въезде в Украину в течение последних двух дней.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter, пишет nv.ua.

"СБУ и пограничники не впустили 7 певцов из России за 2 дня. Может время спросить уже из тех, кто их приглашает так настойчиво в Украину?!!!", - написал он.

Он также выступил за то, чтобы пристальней следить за организаторами событий, которые приглашают артистов, нарушающих украинское законодательство.

"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - добавил он.

Сегодня сообщалось, что российский рок-музыкант Найк Борзов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что ему запретили въезд в Украину, таким образом его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не произойдет.

Ранее сообщалось, что Андрея Лысикова, который является солистом группы Дельфин (Dolphin), не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма.

Также украинские пограничники недавно не пустили в страну певицу Татьяну Липницкую, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка.