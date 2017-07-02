Как уроженец Гродно построил Лас-Вегас 2.07.2017, 17:44

История легендарного американского гангстера, родившегося в белорусском Гродно.

Этот человек был одним из лидеров американской организованной преступности, наряду со своим другом и партнером Чарльзом «Лаки» Лучано сыграл важную роль в создании «Национального преступного синдиката» (National Crime Syndicate) в Соединенных Штатах. На протяжении десятилетий он считался одним из самых влиятельных людей в стране, пишет istpravda.ru.

Меир Ланский принял активное участие в создании игорной империи, которая действовала в Саратоге, Майами, Каунсил-Блафс и Лас-Вегасе, а также включала игорные концессии на Кубе. Будучи членом еврейской мафии в США, Меир Ланский, несомненно, оказал сильное влияние на развитие итало-американской мафии и играл большую роль в консолидации преступного мира (хотя в полной мере эта роль является предметом дебатов). Говорили, что «слово, данное Меиром Ланским, стоило гораздо больше, чем самый изощренный контракт, который могла составить батарея юристов». Он, по сути, держал у себя в голове активы и обязательства Сицилийской мафии и без единой записи выступал в роли ее банковского счета.

Детство

Меир Ланский появился на свет под именем Мейер Шушлановский в 1902 году в белорусском Гродно. В городе проживало сорок тысяч душ, семьдесят процентов населения составляли евреи, и до 1911 года, когда он с родными вслед за отцом уехал в Бруклин, он посещал хедер — еврейскую школу.

В 1914 году семейство Лански переселилось на Гранд-стрит в Манхэттене, и Меир пошел в школу «Эдьюкейшнл альянс». В то время там учились будущий основатель Эн-би-си Дэвид Сарнофф, Эдди Кантор, Жан Пирс, раввин Гилель Силвер и Луис Дж. Лефковиц, впоследствии занявший пост генерального прокурора штата Нью-Йорк. Повзрослев, Меир обрезал свою фамилию, когда она стала мешать ему своим неамериканским звучанием.

В Америку Меир приехал в неполные десять лет. Позже Ланский вспомнит, что из Гродно он привез в Америку два сильных воспоминания. Ребе, которого обвинили в убийстве девочки и расстреляли (ребе был невиновен, он нашел в лесу тело убитой и сообщил в полицию). Второе сильнейшее впечатление – призыв юного солдата-еврея к согражданам: «Евреи, сколько вы будете терпеть? Давайте сдачи!» Давать сдачи – стало жизненным принципом Ланского.

Может, именно поэтому этого небольшого и не очень сильного мальчика боялись все в уличных разборках. Он дрался ожесточенно, до последнего. А драться было с кем. Шла борьба соперничающих уличных национальных банд – ирландцев, итальянцев, евреев. В одной из потасовок он сталкивается с Сальваторе Лучано, главой итальянских подростков. После драки они стали друзьями на всю жизнь.

Однажды мать дала ему деньги на еду. Он проиграл их. Мать не стала ругать его, а заплакала. И тогда он дал слово, что никогда не будет проигрывать. Он наблюдал за игрой издали, изучил все ее особенности и действительно больше не проигрывал. Он понял, что проигрывают все, кроме того, кто держит банк. Он меняет свою фамилию на Ланский и начинает рассматривать игру как бизнес. Но в это время в США наступил сухой закон.

Пора начинать жить

Это был 1919 год, и 18-летний юноша сообразил, что когда запрещают – хочется больше. В те годы американцы пили как никогда. Он занялся бутлегерством – незаконной продажей спиртного. Поскольку в Канаде сухого закона не было, он знакомится с канадским владельцем винодельческих заводов и перевозит виски контрабандой через озеро Онтарио. Закон также не распространялся на производство медицинского спирта. И это он использовал, вступая в доли с хозяевами спиртовых заводов. Спирт смешивали с виски, разливали по бутылкам и нелегально продавали. Что в итоге? В 1925 году Меир обмолвился, что его бизнес больше автоимперии Генри Форда.

Лас-Вегас

Когда в 1933 году закон был отменен, Меир вернулся к своей мечте – азартным играм. В это время у его друга Зигеля родилась идея о создании в пустыне игорной столицы. Это был Лас-Вегас. Ланский, Зигель, Лучано и еще несколько друзей создали компанию по строительству игорных домов по примеру Монте-Карло. Они строились так, что человек обязательно проходил через казино. Строили долго, и лишь в 1947 году были открыты гостиницы и игорные залы. Но Ланский имел и свои моральные принципы: никогда в его игорных залах не было проституции и никогда там не торговали наркотиками.

Была и еще одна сторона жизни Ланского. Между 1945-м и 1947-м годами Израиль вел борьбу за право на существование. Но оружия не было, и Ланский смог переправить его в Израиль. Потом он перевел большие деньги для нового государства.

Семья

В отличие от итальянских «крестных отцов», которые передавали свои «семьи» детям, евреи старались сделать своих респектабельными людьми. В его семье не было ни одного скандала. Он прекрасно ладил со своей супругой Тедди. Сын Павел закончил военную академию. Капитан ВВС, он, выйдя в отставку, занялся преподавательской работой. Дочь также получила прекрасное образование и удачно вышла замуж.

Вне семьи

За ним постоянно охотилось ФБР, телефон прослушивался, но этого человека так ни разу не удалось в чем-то обвинить. В 1970 году он устал от постоянной слежки. Меир уезжает в Израиль и думает остаться там навсегда. Но ФБР требовало его выдачи. Ланский не стал дожидаться этой унизительной процедуры и в 1972 году покинул пределы Израиля. Ни одна страна не приняла его, и он приземлился в Майами. Состоялся суд, но все обвинения были сняты по причине их бездоказательности. Последние годы он провел в Майами и скончался в возрасте 81 года. Умер гений Лас-Вегаса, король казино в Гаване, на Багамах, одним из богатейших людей Америки. Его называли «криминальным гением», потому что, балансируя на грани закона, он так и не переступил черту, ведшую к наказанию. И уже потом на основании его жизни появляются художественные произведения и снимаются целые полицейские сериалы. Один из них «Дэвид Лански».

Не за долго до смерти журналисты его спросили:

– Из всего, что вы сделали, чем гордитесь больше?

– Когда Бог спросит, что я делал на земле, я отвечу, что был евреем.

Вот такой он, выходец из белорусского Гродно.