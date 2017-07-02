Путин готовит бункеры 6 2.07.2017, 17:50

Владимир Путин

Правитель РФ убежден, что США планируют его свергнуть.

Владимир Путин, по всей видимости, убежден, что США планируют его свергнуть, поэтому он строит гигантские подземные комплексы, способные вместить до 10 тысяч человек, пишет Генри Холлоуэй (Henry Holloway) для Daily Star (перевод – inosmi.ru).

Об этом сообщается в отчете, подготовленном экспертами Пентагона.

Как сообщает издание Times, эти ядерные бункеры находятся на глубине 300 метров под Москвой, и российские власти готовят их на случай ядерного армагеддона.

«Глубокий подземный комплекс под Кремлем и огромный подземный бункер для руководства, примыкающий к Московскому государственному университету, предназначены для национального командования в военное время», — говорится в отчете.

«Высокоэффективные системы поддержания жизни могут позволить проведение независимых операций в течение многих месяцев после ядерной атаки».

Этот отчет, ставший первым подобным отчетом о возможностях России со времен окончания холодной войны, был подготовлен экспертами Разведывательного управления Министерства обороны США.

По мнению экспертов, «Кремль убежден в том, что США готовятся к смене режима в России».

Считается, что эти путинские бункеры соединены с сетью бункеров под Москвой и с VIP-терминалом аэропорта «Внуково».

В этом отчете, составленном еще до избрания Дональда Трампа, говорится, что, по мнению Путина, США хотят его свергнуть в рамках своей кампании по продвижению демократии во всем мире.

В прошлом году Россия провела учения по гражданской обороне, в рамках которых отрабатывался сценарий эвакуации в условиях ядерного удара.

Многие ожидали, что Трампу удастся наладить отношения с Путиным, поскольку в ходе своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о своем желании сделать это.

Однако эти надежды рухнули из-за скандала, разразившегося вокруг предполагаемых связей помощников Трампа с Кремлем.

Напряженность в отношениях между странами выросла еще больше, когда интересы Вашингтона и Москвы столкнулись в Сирии.

Тема третьей мировой войны вновь возникла после того, как США пообещали принять ответные меры против Башара аль-Асада — близкого союзника Путина.