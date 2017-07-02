Кубок конфедераций: Португалия вырвала победу в матче за «бронзу» с Мексикой 2.07.2017, 18:01

В матче за третье место футбольного турнира сборная Мексики уступила команде Португалии в дополнительное время — 1:2.

Счет во встрече, прошедшей в Москве, забив в свои ворота, открыл Нету, в компенсированное время второго тайма равенство восстановил Пепе. Решающий мяч с пенальти провел Адриен Силва, сообщает «Прессбол».

В концовке поединка был удален главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. Отметим, что матч пропустил лидер португальцев Криштиану Роналду, покинувший сборную ради того, чтобы увидеть своих новорожденных детей.

В финале турнира сойдутся сборные Германии и Чили, начало встречи — в 21.00 по белорусскому времени.

Португалия –Мексика — 2:1 (д.вр.)

Москва. 2 июля. Стадион «Спартак». 42659 зрителей.

Судьи — АЛЬ-МИРДАСИ, Аль Абакри, Альшальваи (все Саудовская Аравия). Риччи (Бразилия), Касерес (Парагвай), Бирумушаху (Бурунди).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Нету, Элизеу, Мартинш, Данилу Перейра (Андре Гомиш, 82), Жоау Моутинью (Адриэн Силва, 82), Пиззи (Виллиам Карвалью, 91), Нани (Куарежма, 70), Андре Силва.

Мексика: Очоа, Лаюн, Морено, Араухо, Рейес, Маркес (Фабиан, 106), Эррера, Гуардадо (Х.дос Сантос, 80), Вела, Перальта (Лосано, 61), Эрнандес (Хименес, 85).

Голы: 0:1 — Нету (54, автогол). 1:1 — Пепе (91+). 2:1 — Адриэн Силва (104, с пенальти).

Предупреждения: Маркес (15), Семеду (26), Хименес (94), Морено (98).

Удаления: Семеду (106, Португалия), Хименес (112, Мексика).

Нереализованные пенальти: Андре Силва (16, Португалия).