Плата за работу в райпо: $4 тысячи недостачи и уголовное дело 2.07.2017, 18:21

Ирина Дедикова

фото: praca-by.info

Заведущая магазином под Буда-Кошелевом обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП.

После того, как суд постановил взыскать с Ирины Дедиковой, бывшего завмага сельского магазина из Буда-Кошелевского РАЙПО, недостачу 8 000 (80 миллионов старыми), она обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП, пишет praca-info.by.

Ирина Дедикова исполняла обязанности заведующей магазином в поселке Коммунар; магазин относился к Буда-Кошелевскому РАЙПО. Кроме нее, в магазине сотрудников больше не было: ни продавцов, ни грузчиков, ни уборщиков. 1 июня 2014 года Ирина ушла на больничный по беременности и родам, а 2 июня в ее отсутствие, а следовательно, и в нарушение процедуры, начальство провело переучет в магазине.

Как рассказала Ирина, из-за того, что начальство из РАЙПО пыталось заставить ее подписать документы о переучете, она попала в больницу:

- Они знали, что у меня проблемы с давлением и с течением беременности; они (руководство – прим.) бросили меня, забрали ключи от магазина; у меня было давление 180 на 110, подошли жители деревни и вместе со мной ждали скорую. Меня забрали в роддом, я лежала там на сохранении, но они меня и там не оставляли в покое: продолжали и звонить, и приходить.

На Ирину Дедикову было заведено уголовное дело: ее обвинили в краже из кассы магазина примерно 8 тысяч рублей (80 миллионов неденоминированными). После того, как уголовное дело было закрыто за недоказанностью, а с Ирины были сняты обвинения, РАЙПО подало на бывшую сотрудницу гражданский иск, итоговое заседание по которому состоялось не так давно. Суд обязал Ирину выплатить недостачу. После такого решения суда Ирина Дедикова и обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, намерен ознакомиться с материалами дела и обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции:

– Дело для нашего профсоюза абсолютно новое. Девушка-завмаг работала в сельском магазине совершенно одна: сама закрывала магазин, сама открывала, принимала товар, вела всю документацию, сдавала отчеты о хранении... У нее не было бригады, как в нашем прошлом деле в Речице. Поэтому в отношении Дедиковой не было необходимости вводить коллективную материальную ответственность, которую применяют, когда невозможно определить степень вины каждого. Она несла полную материальную ответственность. На нее повесили около 8 тысяч недостачи, обвинили в том, что она якобы украла эти деньги из кассы, даже пытались возбудить уголовное дело, но оно было приостановлено в суде. Но вот буквально вчера суд по гражданскому иску взыскал с нее сумму недостачи. Она эти деньги еще не заплатила. Я, как правовой инспектор профсоюза РЭП, пока не знаком с материалами дела, на заседаниях не присутствовал и позиции сторон не знаю. Пока еще мне не понятно, почему суд вынес такое решение. Мы заказали мотивировочную часть решения суда и после ознакомления с ней подадим кассационную жалобу.