Могилевские власти боятся акции 3 июля 5 2.07.2017, 18:44

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Фото: svaboda.org

В Могилеве коммунальщиков мобилизовали на борьбу с листовками.

В Могилеве коммунальщики сорвали листовки об акции Белорусского Национального Конгресса, которая пройдет в центре столицы в День освобождения Минска в 14:00.

Объявления появились в центре города 29 июня и оставались нетронутыми почти двое суток, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

В частной беседе один из дворников сказал, что коммунальщикам приказали осмотреть городской центр и «ликвидировать крамолу», чтобы ее не увидели те, кто придет на празднование Дня города.

Фото: svaboda.org

1 июля по центральной улице Могилева состоялось театральное шествие, а вечером концерт на площади Ленина, столбы которой были заклеены листовками.

Напомним, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич передал 30 июня в Мингорисполком уведомление о намерении провести акцию 3 июля в 14:00 на Октябрьской площади.