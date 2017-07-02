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Украинские пограничники остановили на границе с Беларусью два авто, которые разыскивает Интерпол

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  • 2.07.2017, 19:16
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В международном розыске машины находились за похищения.

Вчера в Черниговской области на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили 2 автомобиля, которые разыскивал Интерпол. Обе машины пересекали границу в направлении Украины в пункте пропуска «Новые Ярыловичи».

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в международном розыске транспортные средства находились за похищения.

С интервалом в три часа на пункт пропуска прибыли два автомобиля — «КИА» и «Лексус». Обе машины находились в базе данных Интерпола — они были украдены в 2014 году. За рулем «КИА» и «Лексуса» были граждане Республики Беларусь.

Автомобили переданы сотрудникам Национальной полиции Украины в Черниговской области. Что произошло с водителями при этом не сообщается, были ли они задержаны — неизвестно.


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