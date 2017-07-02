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Диктатор Асад начал печатать деньги в честь себя

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  • 2.07.2017, 19:43
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Башар Асад
Фото: AFP

В Сирии выпустили первую банкноту с изображением правителя Башара Асада.

Его портрет появился на купюрах номиналом две тысячи сирийских фунтов (около $10), пишет republic.ru.

Две тысячи фунтов – самый большой номинал для сирийских банкнот. До этой купюры самой большой по номиналу была тысячефунтовая.

Новые банкноты с портретом Асада выпущены в обращение 2 июля в Дамаске и некоторых провинциях Сирии. В сирийском центробанке отметили, что эти купюры напечатали достаточно давно, но в обращение поступили не сразу – из-за войны и колебаний валютных курсов.

Изображение Хафеза Асада, отца нынешнего диктатора, чеканилось на монетах и печаталось на тысячефунтовых банкнотах устаревшего дизайна (пока они еще имеются в обращении). Башар Асад в середине 2015 года распорядился убрать с купюр портрет своего отца.


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