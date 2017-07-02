Почему Россия осталась без Аляски 11 2.07.2017, 20:16

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Историки и географы часто обращают внимание на то, как происходит увеличение территории стран.

Большинство ученых сопоставляют регионы, которые были присоединены к государству, определяют ослабление или усиление государства на основе территорий, которые были потеряны или приобретены после войны. История также полна многочисленными примерами обмена землей в результате заключения договоров или передачи земли в результате судебного решения, принятого международным арбитражным судом, или в результате соглашения двух государств после повторной демаркации границ между ними. Но в конце концов остается только наблюдать за государством, которое приобретает землю и наоборот теряет ее, пишет Ас-Сафир Аля Аль-Хадиди (As-Safir Ala Al-Hadidi) для Al Shorouq (перевод – inosmi.ru).

Лучшим доказательством правдивости этого утверждения, является то, что произошло между царской Россией и Соединенными Штатами во второй половине XIX века, когда Российская империя продала США Аляску, площадь которой составляет более 586 412 квадратных миль, что эквивалентно примерно 1 518 800 квадратных километров. Цена сделки составила 7,2 миллиона долларов золотом, по два цента за акр в валюте того времени. Это соглашение было заключено 150 лет назад 30 марта 1867 года. Мнения историков о причинах, которые побудили российского императора Александра II заключить эту сделку и отказаться от значительной части российских территорий, расходятся. В то же время они отмечают, что госсекретарь США Уильям Сьюард (William Henry Seward) вел переговоры о покупке этих земель с прицелом на будущее и благодаря ему в настоящее время США является сильным государством.

Многие историки приписывают к причинам продажи территории Аляски императором Александром II поражение, которое понесла его страна в войне, позже ставшей известной под названием Крымской войны. В ней принимали участие Российская империя с одной стороны и Великобритания, Франция и Османская империя с другой стороны в период с 1853 по 1856 год. Результатом этой войны стала потеря Россией своего флота. Кроме того, император Александр II опасался, что Великобритания захватит эту территорию (Аляску) из-за неспособности российского государства ее защищать. В то время Россия предложила США, врагу Великобритании, купить Аляску в 1860 году, но начало Гражданской войны в США в 1861 году остановило переговоры, и сделка не состоялась. После окончания Гражданской войны в США Россия возобновила переговоры о продаже Аляски в декабре 1866 года, за что ухватился госсекретарь США Уильям Сьюард. После серии переговоров 29 марта 1867 был подписан договор о продаже Аляски между представителем российского правительства бароном Эдуардом фон Стеклем и госсекретарем США Уильямом Стюардом.

Однако была и другая причина, побудившая императора Александра II заключить сделку о продаже Аляски: серьезный экономический кризис. Кризис, который заставил правительство взять заем на сумму 15 миллионов фунтов в банке Ротшильдов, чтобы выплатить компенсацию помещикам после указа об освобождении крепостных крестьян в 1861 году. Когда правительство не смогло погасить этот кредит, то вариант продажи Аляски был одним из выходов из этого экономического кризиса.

Нет никаких сомнений в том, что даже спустя 150 лет после заключения этой сделки, она до сих пор вызывает интерес у исследователей и историков, больше чем какие-либо другие сделки, заключенные США, включая даже покупку территории Луизианы у Франции в 1803 году, чья площадь эквивалентна площади Аляски. Но эта покупка вышла дороже покупки Аляски примерно в два раза. В настоящее время сильна конкуренция между Россией и Америкой, и Вашингтон чувствует себя в безопасности благодаря приобретению территории Аляски, которая является сегодня одним из штатов США. Однако если бы эта территория продолжала быть частью Российского государства, то это представляло бы собой прямую угрозу национальной безопасности США. Вместе с тем российские стратеги оплакивают потерю этой земли, которая, несомненно, изменила бы баланс сил в пользу Москвы в международной игре. Некоторые эксперты считают, что в случае сохранения господства России на Аляске, именно на ее территории были бы установлены межконтинентальные ракеты, а не на Кубе, как это случилось в 1961 году. И тогда США не смогли бы переместить свой флот и установить военно-морскую блокаду Кубы, вынудив советского лидера Никиту Хрущева убрать российские ракеты с ее территории. Это одна из причин, которая привела к смещению Хрущева с его поста. Несомненно, еще остается множество вопросов, но «суду истории» в конечном итоге станет ясно, кто выиграл от этой сделки, а для кого она оказалась самой большой потерей.