Минчанин поспорил с родителями на авто и сдал ЦТ по белорусскому языку на 99 баллов 9 2.07.2017, 20:25

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Набрав высокие баллы по предметам, парень не собирается никуда поступать.

Минчанин Владимир Устинович учится в университете физкультуры, но решил сдать централизованное тестирование из-за спора с родителями на автомобиль. Парень сдал ЦТ по русскому языку на 100 баллов, а по белорусскому — на 99. Испытание по математике минчанину удалось сдать на 98 баллов, по биологии — на 84, пишет citydog.by.

Владимир говорит, что решил сдать ЦТ в этом году для себя – проверить, «есть ли порох в пороховницах»: «Да и спор к тому же был с родителями. Говорили, что я не буду учиться. Я поспорил на машину, что улучшу результат».

Легче всего ему далось ЦТ по белорусскому, потому что это родной язык Владимира. Он часто бывает у своей бабушки, с которой говорит только по-белорусски.

С такими высокими баллами парень не собирается никуда поступать: «На самом деле я уже год учусь в университете. Может, это кому-то покажется странным, с такими баллами, но я хочу стать отличным тренером», – рассказал Устинович.