В аэропортах Москвы массово задерживают и отменяют рейсы 3 2.07.2017, 20:36

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В российской столице ожидается мощная гроза.

Более 50 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах в воскресенье, 2 июля.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание», пишет moslenta.ru.

По состоянию на 17:21, аэропорту Шереметьево задержаны 18 вылетов, во Внуково — один. В Домодедово задержаны 29 рейсов и отменены пять. В Жуковском изменений в расписании нет.

Ранее главное управление МЧС России по столице объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. В московском регионе ожидаются гроза и сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.