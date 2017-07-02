Видеохит: Прыгнувший с пирса смельчак поймал акулу голыми руками 2.07.2017, 20:59

Студент колледжа из Вашингтона может похвастаться очень острым зрением и хорошей реакцией.

Стоя на пирсе, 19-летний Алекс Винн заметил плывущую под водой молодую акулу-катрана, после чего отчаянный молодой человек нырнул в воду и через секунду появился на поверхности, гордо держа в руках отбивающуюся добычу, пишет 120.su.

Алекс заявил, что практически сразу отпустил акулу, но только этот момент не попал в видеоролик, так как у его друга, снимавшего все происходящее, села батарея в мобильном телефоне.

Gone fishin 🎣 I let it go right after the vid and made sure he swam off 👌🤙 Публикация от Alex Winn (@alexftwinn) Июн 28 2017 в 12:17 PDT

Тем не менее, эксперты, посмотревшие кадры с Алексом, заявили, что поступок молодого человека был очень глупым и жестоким. Катраны являются вымирающим видом, и недопустимо ради славы в интернете так над ними издеваться.