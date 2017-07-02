Трамп обсудит с главами Японии и Китая ядерную программу КНДР 2.07.2017, 21:14

Разговор между лидерами трех стран пройдет еще до саммита G20 в Гамбурге.

Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на тему ядерной программы Северной Кореи, пишет liga.net.

Отмечается, что разговор между лидерами трех стран пройдет еще до саммита G20 в Гамбурге.

Президент США ранее высказывал разочарование недостаточными, по его мнению, действиями Китая в оказании давления на КНДР.

1 июня после встречи с с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп заявил, что эра "стратегического терпения" США к Северной Корее закончилась. Он сообщил, что США сотрудничают с Южной Кореей, Японией и другими союхниками над усилением санкций против КНДР. Однако Китай он тогда не упомянул.

Также США ввели санкции против физических и юридических лиц Китая, вовлеченных в незаконную финансовую и прочую деятельность с КНДР.