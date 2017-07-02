На ЦТ по всемирной истории не пришло 15,7% абитуриентов 1 2.07.2017, 21:29

Испытанием по всемирной истории закончился основной этап централизованного тестирования.

На централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) не пришли 15,7% абитуриентов. Как сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский институт контроля знаний, на испытания по этой дисциплине зарегистрировались 1880 человек, писать тесты пришли 1584 человека.

Испытанием по всемирной истории закончился основной этап ЦТ. Далее будут только резервные дни для тех, кто записался на ЦТ, но не пришел его сдавать по уважительным причинам. Написать тесты можно будет 6, 8 и 10 июля. Регистрация на резервное тестирование закончится завтра, 3 июля.

Тестирование по всем учебным предметам согласно дополнительного графика будет проходить в БГУ, в том числе для иногородних.