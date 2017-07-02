Сеть «Алми» считает Крым российским? 13 2.07.2017, 21:39

Фото: Виртуальный Брест

Белорусские власти ввозят и реализуют на территории страны продукцию, попавшую под санкции в Украине и ЕС.

В брестском магазине сети «Алми» продается крымское вино. На витрине написано, что Крым является российской территорией, хотя это расходится с официальной позицией нашей страны, передает «Белсат».

Напомним, официально Беларусь не признала референдум в Крыму в 2014 году, как и российскую оккупацию полуострова. Такой же позиции придерживается большинство стран в мире.

Фото: belsat.eu

После аннексии полуострова были захвачены и крымские предприятия. В частности, два крупнейших крымских завода по изготовлению вин – «Массандра» и «Магарач» – были переданы управлению делами президента России. Евросоюз и Украина ввели санкции против всех крымских предприятий.

Фото: belsat.eu

В июне этого года санкции были продлены еще на год. Беларусь не признает оккупацию Крыма, но в отличие от стран, которые придерживаются такой же позиции, ввозит и реализует на своей территории продукцию, попавшую под санкции в Украине и ЕС. В частности, крымские вина, которые идут в продажу, как российские, хотя на некоторых бутылках, произведенных до оккупации, написано: «Сделано в Украине». Ранее СМИ писали о том, что белорусские предприятия торгуют с «ЛНР» и «ДНР».

Фото: belsat.eu

Руководство сети «Алми» никак не обозначило свою позицию, не только отказав в комментарии по телефону, но и проигнорировав официальный запрос – журналисты так и не получили ответа в установленный законом срок. Напомним, что в этой же сети магазинов накануне 9 мая «воевали сосиски», но после публикации в СМИ рекламную вывеску сняли.