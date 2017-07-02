Мясникович — Данкверту: «Приезжайте, не бойтесь, никто вас трогать не будет» 7 2.07.2017, 21:58

Встреча Мясниковича и главы Россельхознадзора состоялась 30 июня на полях ВГС «союзного государства».

Председатель «совета республики» Михаил Мясникович и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудили ситуацию с ограничениями поставок белорусской продукции на российский рынок. Об этом Михаил Мясникович сообщил в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ, пишет nn.by.

Встреча Мясниковича и Данкверта состоялась 30 июня на полях ВГС «союзного государства».

«Он в какой-то степени признает, что где-то «в сети» попали не совсем те, что когда выявляли тех, кто работает не совсем честно и порядочно за компанию попали и те, кто не допускал нарушений», - рассказал председатель «cовета республики».

Михаил Мясникович в беседе с Данквертом обратил внимание на «необходимость оперативного устранения ограничительных мер» в отношении предприятий, которые не допускали нарушений. При этом спикер подчеркнул, что действующая система позволяет это делать.

По словам председателя «совета республики», Данкверт согласился с тем, что рассмотрение документов, которые направляет белорусская сторона Россельхознадзору, порой сильно затягивается. «Он согласился, что документы, которые предъявляет белорусская сторона в подтверждение качественных товаров, все-таки российской стороной рассматриваются слишком долго и обещал принять соответствующее решение», - рассказал Михаил Мясникович.

Он также подчеркнул, что не все решает исключительно руководитель, должна работать система. Отвечая на вопрос, возможен ли приезд Данкверта в Беларусь в ближайшее время, Михаил Мясникович отметил, что этот вопрос обсуждался. «Я ему сказал, приезжайте, не бойтесь, никто вас трогать не будет», - рассказал спикер.