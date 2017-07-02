Пять недооцененных белорусами курортных направлений 2 2.07.2017, 22:06

Курорты для тех, кто уже подустал от традиционных локаций и хочет разнообразить географические координаты своего досуга.

На протяжении многих лет пьедестал самых топовых курортных направлений в Беларуси неизменно занимают Турция, Египет и Греция. По крайне мере именно их последние лет десять активнее всего тиражируют отечественные туристические агентства, пишет tut.by.

Чуть позади плетутся не менее привычные нашему туристу Испания, Италия и Болгария. Популярность этих мест вполне оправданна: разумный баланс цены и качества, сведенные к минимуму риски — туристы заранее знают, чего ожидать от отдыха в этих странах, если не на личном опыте, то на опыте друзей, коллег и знакомых. Однако этот материал предназначен для тех, кто уже подустал от традиционных курортных локаций и хочет разнообразить географические координаты своего досуга. Ниже вашему вниманию предлагаются пять направлений, которые ничем не уступают лидерам туристического рынка.

Португалия

Страна, известная своими футболистами, портвейном и крепленым вином мадера. Этакая младшая сестренка соседней Испании, остающаяся в тени более влиятельной родственницы. Но не стоит недооценивать туристический потенциал этого государства. Когда-то Португалия была мощной колониальной империей — следы былого величия здесь можно найти и сегодня: средневековые замки, королевские дворцы и кафедральные соборы. В этой стране все дышит историей и тоской по утраченному великолепию. Больше всего таких достопримечательностей сосредоточено в двух крупнейших городах Лиссабоне и Порту. Шумных туристических групп здесь не так много, как в том же Мадриде или Барселоне. Сами же португальцы по характеру люди весьма открытые, эмоциональные и отзывчивые. Климат в стране довольно мягкий — от летней жары спасает идущая со стороны Гольфстрима прохлада.

В Португалии найдется место для путешественников любого уровня достатка. Стоимость жизни здесь (в том числе и цены в магазинах, кафе и ресторанах) ниже, чем в Испании, Италии или Франции. Запросам самых требовательных туристов ответят фешенебельные курорты Лиссабонской Ривьеры, удобное расположение которых позволяет совмещать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой. Есть и более демократичная курортная зона Алгарве, привлекающая в первую очередь живописными видами и многочисленными пляжами, оснащенными всеми необходимыми удобствами.

Те же, кто хочет тихого и спокойного отдыха наедине с природой, отправляются на остров Мадейра.

Португалия подкупает удачной комбинацией богатой истории, природных красот и гастрономических изысков — эта страна способна стать откровением даже для бывалых путешественников.

Мальта

Крошечный остров, расположенный в водах Средиземного моря. Крошечный настолько, что из одного конца до другого можно добраться всего за полтора часа езды. А за две недели при желании успеть осмотреть абсолютно все достопримечательности края. Чтобы встретить здесь местных жителей, придется очень постараться — кажется, что остров заполнен лишь съехавшимися со всего света туристами. И большая их часть — студенты школ английского языка, решившие во время каникул совместить приятное с полезным. Самые оживленные курортные города Мальты — Сент-Джулианс и Слима, они расположены так близко друг к другу, что вы и не заметите, как покинете один и окажетесь в другом. Сент-Джулиансу отдает предпочтение молодежь — в этом городе находится местная улица баров и культовый район Пачевилль, в котором сосредоточена практически вся ночная жизнь Мальты. Слима больше подойдет для семейного отдыха и шопинга. На острове царит типичный средиземноморский климат, большинство летних дней ясные и солнечные.

Мальта может похвастаться обилием самых разных пляжей: здесь есть и песчаные (с белым, красным и розовым песком), есть каменистые и галечные. За природными красотами лучше всего ехать на соседний островок Гозо, который также является частью Мальтийского архипелага. По легенде, именно здесь обитала сказочная нимфа Калипсо, державшая в своем плену Одиссея. А вот большинство архитектурных достопримечательностей сосредоточены в столице страны — Валетте. Еще одна локация из списка must see — древний город Мдина, сохранивший свою завораживающую средневековую аутентичность и до наших дней.

Для государства такого размера Мальта обладает на удивление богатым культурным наследием. Здесь, несомненно, есть на что посмотреть. И, что самое приятное, делать это вы сможете самостоятельно, не отдавая круглые суммы на гидов и экскурсии — практически в любую точку острова можно доехать на самом обычном рейсовом автобусе за два евро.

Марокко

Сказочный восточный колорит этой страны не оставит равнодушным никого. В первую очередь сюда едут за экзотикой и уникальными впечатлениями. Рабат, Маракеш, Мекнес, Фес — в этих городах средневековые кварталы, не перестраивавшиеся на протяжении веков, спокойно соседствуют с урбанистическими новостройками. Старинные мечети и музеи вступают в причудливый архитектурный танец с современными бизнес- и шопинг-центрами. Ну, а восточные рынки — это по меньшей мере отдельная вселенная. Покупателей здесь развлекают не только колоритные продавцы, но и танцовщики, факиры и даже заклинатели змей.

Самый популярный пляжный курорт Марокко — Агадир, располагается на берегу Атлантического океана. Главное его достоинство, как ни удивительно, пляж — несколько километров золотого песка, растянувшегося вдоль всего города. Еще одно важное преимущество курорта — из Агадира с легкостью можно добраться до всех основных достопримечательностей Марокко. На курорт Эс-Сувейра съезжаются любители виндсерфинга со всего мира, однако если для вас отдых у моря — это позагорать и поплавать, вам здесь будет не слишком комфортно. Еще одна популярная туристическая точка — Танжер. Город, расположенный в живописной гавани и одновременно омываемый водами Атлантического океана и Средиземного моря. К востоку от города находится мыс Малабата, с которого открывается потрясающий вид на Гибралтарский пролив. На западе знаменитые Геркулесовы столбы — уникальные пещеры, сформированные морской водой.

Вьетнам

Ну красотища ведь!!!😍😍😍 #Вьетнам #Vietnam #MuiNe Публикация от Оля Лета (@olialeta) Июн 28 2017 в 8:14 PDT

Захватывающие красоты национальных парков, загадочные храмовые комплексы и белоснежные пляжи - во Вьетнаме есть все, что нужно для хорошего отпуска. И, что самое приятное, отдохнуть здесь можно очень бюджетно, особенно если вы любите и умеете торговаться. Единственное, на чем сэкономить будет трудно, — это перелет, хотя и здесь вам может улыбнуться удача в виде распродажи какой-нибудь азиатской авиакомпании. Отправляться отдыхать лучше всего в Южный Вьетнам — здесь вас ждет наиболее развитая в регионе инфраструктура. Центром ночной жизни считается город Нячанг, его же еще называют пляжной столицей Вьетнама. Звание это получено абсолютно заслуженно — залив Нячанга входит в тридцатку самых красивых в мире. Вода здесь кристально чистая и прозрачная, а обрамляющие залив тропические холмы и пальмы делают пейзаж и вовсе идеалистическим. Но все же главным символом природной красоты Вьетнама считается бухта Халонг.

По преданиям, место обязано своей красотой дракону, спавшему когда-то в горах и разрушившему их своим хвостом. Завораживающих пейзажей во Вьетнаме немало: Далат знаменит своими водопадами, Ханой - величественными озерами. Любителей активного отдыха во Вьетнаме порадуют цены на дайвинг — дешевле не найти нигде в мире. Гурманам придутся по вкусу местные морепродукты, мало где вы сможете отведать лобстеров и устриц за такие деньги. Еще один приятный бонус этого направления - виза для посещения Вьетнама белорусам не нужна.

Израиль

Израиль — страна четырех морей: известное на весь мир Мертвое море с его уникальными лечебными свойствами; Красное море, разнообразный подводный мир которого делает это место идеальным для дайвинга; Средиземное море, на котором расположены все основные курорты Израиля; и Галилейское, которое на самом деле обычное озеро, которое исторически принято называть морем. Причин выбрать Израиль местом своего отдыха у белорусов много. Во-первых, действующий с недавних пор безвизовый режим. Во-вторых, отсутствие языкового барьера — часть населения прекрасно говорит по-русски.

Один из крупнейших городов Израиля — Тель-Авив, это настоящий мегаполис на берегу моря. Обычно пляжные зоны в больших городах оставляют желать лучшего, но Тель-Авив — редкое исключение из этого правила. Жизнь в городе кипит круглые сутки — он способен ответить запросам любого туриста. Здесь хорошо развита инфраструктура для детей, что делает его идеальным для семейного отдыха. Бурная ночная жизнь привлекает в Тель-Авив много молодежи. Пляжей здесь целых 12 штук — каждый может найти тот, что придется ему по душе. Ну, а про историческое и культурное наследие города можно писать отдельный материал — достопримечательностей здесь столько, что даже если вы и не выберетесь за пределы города, впечатлений хватит на весь отпуск. Но выбраться все же стоит, тем более что основные туристические места Израиля расположены неподалеку. Это и Иерусалим, с его Храмовой горой, Стеной Плача и Аль-Аксой, и археологический музей Израиля с большой и действительно интересной коллекцией экспонатов. В 45 км от Тель-Авива находится национальный парк Кесария с постройками, датированными вторым веком. В расположенной севернее Хайфе — Бахайские сады, сравниваемые с одним из чудес света.