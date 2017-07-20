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«Рыжскі куток» в Минске разорился

  • 20.07.2017, 7:44
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Магазин-кафе латвийских товаров «Рыжскі куток» на Комаровке не работает уже несколько месяцев.

В прошлом году «куток» в Минске открывал мэр Риги Нил Ушаков с супругой и представителями местной власти. О том, почему магазин, марку которого курировала Рижская дума, проработал в Минске меньше года и что с ним будет в дальнейшем пишет tut.by.

Напомним, что проект запускали в рамках сотрудничества двух городов. В прошлом году открытие небольшого магазина «Рыжскі куток» на Комаровском рынке прошло с участием главы Риги Нила Ушакова. Для мэра и его супруги местные власти провели экскурсию по рынку и обменялись корзинами национальных продуктов.

На открытии говорили, что в Минске планируют продавать уникальные латвийские продукты и сувениры, но редких для столицы товаров там было немного. В итоге «куток» проработал меньше года и в апреле его закрыли.

Почему «куток» больше не работает, учредитель Инна Новика говорить отказалась. По ее словам, в течение двух недель решится вопрос о том, будет ли дальше работать магазин в Минске.

Руководитель подтвердила, что на белорусском рынке они столкнулись с рядом проблем. Для «кутка» оказалось просто невыгодно поставлять латвийскую продукцию в Беларусь.

— Товары пускают, но в Беларуси все слишком долго происходит. У нас была единичная продукция. Конфеты, и те ввозили через Москву. С точки зрения бизнеса «куток» вообще было невыгодно открывать. Мы сейчас думаем над тем, что делать дальше. Возможно, поменяем род деятельности.

Инна говорит, что привозить товар в Беларусь было слишком дорого, хотя для покупателей разница в цене была незаметна.

— Когда мы перевозим через границу, платим все налоги, проходим все структуры, собираем справки для санитарной инспекции — товар по цене выходит просто золотой. Это для начальной партии. Возможно, потом с продаж мы бы и смогли что-то иметь, но когда мы только завозили партию — это выходило не столь выгодно, как кажется.

Осведомленный источник рассказал нам и о других причинах закрытия «кутка». Руководство магазина столкнулось с серьезными административными препонами, из-за которых на белорусский рынок не могли привезти новые латвийские продукты. В «кутке» продавали шпроты, бальзам и колбасу. Но таких продуктов полно и на полках белорусских супермаркетов. А вот получить необходимые документы на новые товары было слишком сложно.

— Туда поставлялась единичная продукция. Им нечем было торговать. Целый год решали административные вопросы, писали письма даже в Рижскую думу. Но ничего не помогало. В первые два месяца работы они были очень популярны. Был настоящий бум. К ним люди толпами шли за продуктами из Латвии. Но дальше им сложно было развиваться, и они упустили покупателей. В итоге магазин приостановил свою финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, есть мнение, что Ушаков открывал «Рыжскі куток» ради поддержания популярности перед предстоящими выборами в Рижскую думу. Известно, что в июне 2017 года его переизбрали на пост главы прибалтийской столицы.

— Ну и то, что они были заинтересованы развитием магазина только в рамках пиар-кампании мэра Риги, — это действительно так.


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