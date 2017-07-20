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Марек Зуб вступил в должность главного тренера солигорского «Шахтера»

  • 20.07.2017, 7:55
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Марек Зуб
Фото: armsport.am

Вчера польский специалист провел вечернюю тренировку.

С 19 июля в должность главного тренера солигорского "Шахтера" вступил Марек Зуб.

Польский специалист провел сегодняшнюю вечернюю тренировку, которая стала для него первой в новом статусе.   

Об этом сообщает официальный сайт клуба

  На родине Марек Зуб работал в таких клубах как "Белхатув", "Виздев, "Погонь", "Полония". Имеет в своем послужном списке должность ассистента в сборной Польши.   

Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский "Жальгирис", с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.   

В 2016 году возглавлял китайский клуб "Шеньян Урбан". С начала 2017 года и до перехода в "Шахтер" был главным тренером "Спартака" из Юрмалы (Латвия).


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