Марек Зуб вступил в должность главного тренера солигорского «Шахтера» 20.07.2017, 7:55

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Марек Зуб

Фото: armsport.am

Вчера польский специалист провел вечернюю тренировку.

С 19 июля в должность главного тренера солигорского "Шахтера" вступил Марек Зуб.

Польский специалист провел сегодняшнюю вечернюю тренировку, которая стала для него первой в новом статусе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На родине Марек Зуб работал в таких клубах как "Белхатув", "Виздев, "Погонь", "Полония". Имеет в своем послужном списке должность ассистента в сборной Польши.

Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский "Жальгирис", с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны.

В 2016 году возглавлял китайский клуб "Шеньян Урбан". С начала 2017 года и до перехода в "Шахтер" был главным тренером "Спартака" из Юрмалы (Латвия).