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Квартиры в Беларуси «теряются» тысячами

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  • 20.07.2017, 8:19
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Строительная отрасль Беларуси продолжает демонстрировать сокращение объемов возводимого жилья.

Год 2017

Так по данным Белстата, в январе – июне 2017 года организациями всех форм собственности построено 22,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 916,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, пишет ej.by.   Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. метров общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.   Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 284,4 тыс. кв. метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 366,8 тыс. кв. метров.  В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 519,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 27,1% от общего ввода по республике.

Теоретически, тот факт, что жилье в стране в принципе строится, уже должен навевать позитив. Хотя данные текущего года можно сравнить с первыми 6 месяцами года предыдущего.

Год 2016

В январе-июле 2016 года организациями всех форм собственности построено 28,1 тыс. новых квартир(на 5,3 тысячи квартир больше, чем в 2017). Введено в эксплуатацию 2 377,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья (на 460,6 тыс. квадратных метров больше, чем в 2017 году).

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 841,6 тыс. квадратных метров общей площади (на 199,9 тыс. квадратных метров больше, чем в 2017 году), или 35,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки – 564,2 тыс. квадратных метров (на 279,8 тыс квадратных метров больше, чем в 2017 году), в многоквартирных жилых домах в городах – 509 тыс. квадратных метров (на 142,2 тыс квадратных метра больше, чем в 2017 году).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 602,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья (на 82,2 тыс кв. метров больше, чем в 2017 году), или 25,3% от общего ввода по республике.

Год 2015

В январе-июне 2015 года организациями всех форм собственности построено 33,4 тыс. новых квартир (на 10,6 тыс новых квартир больше, чем в 2017 году). Введено в эксплуатацию 3 103,4 тыс. кв. м общей площади жилья (на 1186,9 тыс кв. метров больше, чем в 2017 году), что составляет 77,6 % к предусмотренному заданию на год.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 261,3 тыс. квадратных метров общей площади (на 619,6 тыс квадратных метров больше, чем в 2017 году), или 40,6 % от общего объема введенного жилья. 

 Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено:

с использованием государственной поддержки — 1 013,5 тыс. кв. м (на 729,1 тыс. кв. метров больше, чем в 2017 году), а в в многоквартирных жилых домах в городах — 770,8 тыс. кв. м. (на 404 тыс. кв. метров больше, чем в 2017 году)

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 892,9 тыс. кв. м общей площади жилья (на 373,1 тыс кв. метров больше, чем в 2017 году), или 28,8 % от общего ввода по республике.

Год 2014…

Стоит отметить, что в январе-июне 2014 года в Беларуси было построено 37,9 тыс новых квартир, то есть на 15,1 тыс квартир больше, чем в 2017 году.


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