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Когда белорусы побегут забирать деньги из банков?

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  • 20.07.2017, 9:06

В последнее время начали появляться тревожные звоночки.

Правление Национального банка снизило с 19 июля 2017 года ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых, а ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 15% до 14% годовых. — Несмотря на то, что до сих пор ставка снижалась уже пять раз, вплоть до конца июня белорусский рубль укреплялся, по май включительно инфляция в годовом выражении месяц от месяца снижалась, довольно устойчивой была ситуация с рублевыми депозитами, — отмечает в интервью Завтра твоей страны старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – Предыдущие снижения ставки экономика переварила нормально. Но буквально в последнее время начали появляться определенные тревожные звоночки.

С 20-х чисел июня начала расти стоимость валютной корзины, в июне развернулась тенденция по инфляции: если вплоть по май она в годовом выражении падала, то уже в июне увеличилась с 6,1% до 6,5%.

— Возможно, эти два момента станут сигналом к тому, что Нацбанк возьмет паузу в дальнейшем снижении ставки рефинансирования. По-другому действовать нельзя. Если есть цель эту ставку снижать, то смотрят на реакцию экономики, — говорит собеседник. — Ровно в таком ключе действуют Европейский центробанк, Федеральная резервная служба (ФРС), которые никогда не дают никакой конкретики по ставкам, а говорят, что будут реагировать по состоянию экономики. Судя по самой последней реакции белорусской экономики, это снижение, возможно, затормозится.

Что ожидает белорусских вкладчиков?

Чаще всего ставки по депозитам нефиксированные, они привязаны к ставке рефинансировании или к предоставлению ресурсов Национального банка. Снижение ставки рефинансирования автоматически приводит к снижению ставок по большинству депозитов.

— Если смотреть статистику по рублевым депозитам, то в последние месяцы они, хоть и незначительно, но росли, несмотря на снижение ставки. Другой момент: даже если в результате снижения ставок рублевые депозиты начнут сокращаться, это не станет проблемой банковской системы. В последние месяцы она функционирует в режиме профицита ликвидности, это означает, что банки и без того привлекли денег больше, чем могут разместить в виде кредитов, — подчеркивает экономист. — Они уже вынуждены эти деньги не выдавать в виде кредитов экономике, а существенную часть привлеченных денег продавать Нацбанку.

Иными словами, если у коммерческих банков привлеченных денег больше, чем надо, то незначительное сокращение ресурсной базы, депозитов не станет для банковской системы проблемой, добавляет эксперт.

— В предыдущие годы белорусские вкладчики очень чутко реагировали на ситуацию со ставками: чуть ставки снизились – люди тут же побежали в банки, сняли свои депозиты и на эти деньги купили валюту. Но для борьбы с этими процессами НБ в прошлом году серьезно переформатировал рынок депозитов, когда большая часть депозитов стала долгосрочной и безотзывной, — обращает внимание собеседник. – Таким образом, вкладчики мотивированы сэкономить на подоходном налоге за счет долгосрочных депозитов, а более высокой ставкой мотивированы вкладываться именно в безотзывные депозиты.

Это означает, говорит аналитик, что по сравнению с теми временами, когда у нас практически любой вклад был вкладом до востребования, и любой депозит можно было прервать досрочно без потерь процентов, сейчас ситуация принципиально иная: люди не захотят потерять полностью начисленные проценты, платить с них подоходный налог.


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