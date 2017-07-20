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Солигорский двойник Криштиану Роналду выставлен на трансфер

  • 20.07.2017, 9:11

Болгарский защитник солигорского «Шахтера» Даниел Златков выставлен на трансфер.

   Когда в межсезонье Златков перешел в «Шахтер», многие болельщики обратили внимание, что новобранец команды похож на главную звезду мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который неоднократно признавался лучшим футболистом мира, пишет tut.by.

Даниел Златков неоднократно вызывался в состав сборной Болгарии. В том числе и на матч со сборной Беларуси в минувшем ноябре. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славию» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Предыущим клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1).

Даниел Златков
Фото: fcshakhter.by

Правда, в составе солигорской команды на поле Златков появлялся редко. В высшей лиге чемпионата Беларуси он сыграл всего 3 матча, но успел отличиться забитым мячом (победным в ворота «Ислочи»).

Фото: fcshakhter.by

Причиной выставления Даниела Златкова на трансфер пресс-служба ФК «Шахтер» называет просьбу самого болгарского футболиста и его семейные обстоятельства.

В межсезонье контракт со Златковым был подписан на 2 года.


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