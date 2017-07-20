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«Год без Павла» – акция в Киеве к годовщине убийства Шеремета (Видео-онлайн)

  • 20.07.2017, 9:17

Акция началась сегодня в 8:00 утра – время, когда год назад погиб Павел Шеремет.

Год назад в центре Киева убили журналиста Павла Шеремета – взрывчатка сработала в автомобиле, в котором он ехал на работу. 20 июля коллеги и друзья Шеремета собираются на месте трагедии, на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого в центре украинской столицы.

«Нам очень не хватает Павла, но еще хуже то, что за год полиция не дала ответа на вопрос, кто был убийцей и заказчиком убийства», –  написали коллеги Шеремета в социальных сетях.

Участники пройдут шествием к зданию Службы безопасности Украины, Администрации президента и Министерству внутренних дел и потребуют справедливого расследования преступления.

Онлайн-трансляцию с акции ведет «Белсат».


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