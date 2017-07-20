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Заико: Водка и бюджет должны быть отделены друг от друга

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  • 20.07.2017, 9:32

К чему приведет повышение в Беларуси акцизов на крепкий алкоголь?

В Минздраве заявили, что в Беларуси нужно повышать акцизы на крепкое спиртное.

Заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик отметил, что при изменении соотношения акцизов на крепкий алкоголь и пиво с 1 к 1,3 до 1 к 5 белорусы будут меньше пить крепкое спиртное.

Что думают эксперты о последствиях такого шага пишет «Завтра твоей страны».

Экономист: У нас в правительстве живут одним днем — пока не уволили

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что повышение цен на крепкий алкоголь положительных изменений не принесет.

– Думаю, эта северно-европейская мера нам не поможет. Наши люди живут в бетонных клетках по четыре квартиры на одном этаже и спиваются от бессмысленности жуткого существования. Надо не цену повышать, а создать условия и умолять людей, чтобы они брали землю для строительства домов и открывали свое дело. Когда у человека есть свой бизнес, у него нет времени пить, – говорит Леонид Заико.

Замдиректора по медицинской части РНПЦ психического здоровья сказал, что при резком повышении акциза во Франции снизились поступления в бюджет. Леонид Заико не исключает повторения подобной ситуации в Беларуси. 

– В СССР считалось антисоветской выходкой, если экономист заявлял, что бюджет примерно на треть состоит из доходов от продажи водки. С тех пор мало что изменилось. Цена пустой бутылки и цена жидкости в ней не сильно велики по сравнению с акцизом, – обращает внимание Леонид Заико.  

При этом эксперт полагает, что бюджет не должен зависеть от продаж алкоголя.

– Водка и бюджет должны быть отделены друг от друга. Никакой бюджет не оправдывает пьянство, преступления, рождение больных детей. Нужно думать не о бюджете, а о здоровье человека. Но у нас в правительстве живут одним днем, пока не уволили, – говорит Леонид Заико.

Медик: Есть страны, где процветает пивной алкоголизм

Доцент кафедры психиатрии и наркологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Олег Айзберг отмечает, что аналогичные меры по повышению цен на крепкий алкоголь применяют скандинавские страны.  

– И там эта мера, а также ограничение продажи алкоголя по времени поспособствовали тому, что люди действительно стали пить меньше. Повышение цен на крепкий алкоголь может привести к положительным последствиям и в Беларуси, – считает Олег Айзберг.

Что касается увеличения соотношения акцизов на крепкий алкоголь и пиво, то эксперт затрудняется дать однозначный ответ на вопрос, что лучше для здоровья человека.

– Здоровье зависит, прежде всего, не от характера напитка, а от общего количества потребленного спирта. Наверное, вероятность развития зависимости при употреблении крепких напитков все-таки выше. Я уже не говорю о вероятности алкогольного отравления. Но, с другой стороны, есть страны, где процветает пивной алкоголизм, – отмечает доцент кафедры психиатрии и наркологии БелМАПО.


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