Мама Павла Шеремета: Сын называл себя партизаном не просто так 1 20.07.2017, 10:11

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Людмила Шеремет всю жизнь переживала за сына.

20 июля 2016 года в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет.

Накануне годовщины мама Павла Людмила Станиславовна рассказала belaruspartisan.org, каким он был в детстве, откуда взялась его вера в то, что сила - в правде, почему он называл себя партизаном и правнуком партизана, а также о том, стал ли он своим для украинцев и почему приезжал тайком в Беларусь, несмотря на запреты родных.

"Павел мне одной из первых показал только созданный сайт "Белорусский партизан". Это было в Москве. Он мне сказал "Запомни адрес и скажи всем своим друзьям и подружкам, что есть такой сайт". Я подумала тогда - о, как интересно! Вернулась в Минск и рассказала о сайте всем знакомым. И сама каждый день его читаю", - рассказывает Людмила Станиславовна, наливая в чашку ароматный кофе.

Мы сидим на небольшой кухне. Людмила Станиславовна рассказывает, каким Павел был в детстве, улыбается, вспоминая смешные истории. И говорит о сыне в настоящем времени. Раньше они часто вот так сидели на кухне и разговаривали обо всем на свете.

"Когда он был маленьким, мы очень любили ходить в ботанический сад, когда цвела сирень, и потом я эту любовь перенесла и на внуков. Павел родился возле ботанического сада, и я возила его туда в колясочке, чтобы он воздухом дышал", - рассказывает Людмила Станиславовна.

Соседняя комната увешана и уставлена фотографиями Павла, с которых смотрят улыбающиеся глаза. Оказывается, когда Павел еще ходил в детский сад, его семья на пять лет переехала в Монголию. Там он пошел в первый класс, и после, уже взрослый, вспоминал и с удовольствием рассказывал, откуда начиналась его сознательная жизнь.

Павел с ранних лет верил в то, что сила именно в правде. А борьба за справедливость была естественной в его большой и дружной семье. И называл он себя партизаном, внуком и правнуком партизана не просто так: его прабабушку повесили на площади в Осиповичах с прибитой к груди доской, где было написано "Мать партизана".

Когда Павел начал конфликтовать с белорусской властью, Людмила Станиславовна очень переживала, но всегда была на стороне сына и поддерживала его.

"Это был очень тяжелый период в нашей жизни. Я говорила ему, Паша, я чувствую тебя каждой клеткой, и хоть ты и улыбаешься и говоришь, что все нормально, я чувствую, как тебе трудно. И мне было очень не просто. И всей нашей семье", - дрогнувшим голосом рассказывает Людмила Станиславовна.

Она всю жизнь переживала за сына, но в последние годы, когда он жил и работал в Украине, успокоилась, и даже не могла подумать о том, что кто-то так испугался Павла или так его ненавидел, что решил убить.

"Мне чужая жизнь не нужна. У меня нет сына. И расследовать это дело - и правда дело чести для властей Украины. Потому что если они этого не сделают, то они просто не состоятельное руководство. Это им нужно доказать своему народу, что они правовое государство, что любое зло в этой стране будет наказано. Как они это делают - вопрос к их профессионализму. Но хочется, чтобы они не разочаровали украинский народ", - говорит Людмила Станиславовна.