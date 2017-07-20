Семь советов о том, как пережить жару 3 20.07.2017, 10:10

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Советы, которые помогу перенести температурные изменения.

Где бы ни застала вас жара – на морском курорте, у бабушки в деревне, на даче, в походе или городе, главный вопрос: как пережить ее без вреда для здоровья? Мы собрали все актуальные для жаркой погоды советы, чтобы вы могли сориентироваться в заданных обстоятельствах, пишет sobesednik.ru.

1. Термос + полотенце

Ситуация: несмотря на зной, вам приходится мотаться по делам – в том числе общественным транспортом. Самое главное в жаркий день – не допускать обезвоживания. Всегда имейте при себе запас воды – даже если обычно проводите в пути несколько минут.

Желательно, чтобы это была не пластиковая бутылка, а небольшой термос (например металлический), в таком случае вода надолго останется прохладной. Пригодится и небольшое полотенце, которое при необходимости вы сможете смочить водой, чтобы обтереть шею, грудь, виски и руки – это улучшает самочувствие. При повышении давления такие обтирания и вовсе становятся методом скорой самопомощи.

2.Вижу воду

Ситуация: в доме маленький ребенок и пожилой человек. Если в доме есть ребенок или старик, всегда держите емкости с водой в поле зрения. Не забывайте пополнять их. В любой комнате дети и пожилые люди должны иметь возможность попить, но важно, чтобы вода находилась у них на глазах, так как те и другие часто не обращают внимания на первые признаки жажды, а обезвоживание у них наступает очень легко. Как бы ни было жарко, ни в коем случае не оставляйте окна открытыми, если в доме ребенок. Не делайте этого, даже если вам кажется, что он еще слишком мал, чтобы добраться до окна, или достаточно большой, чтобы понимать всю опасность ситуации, или если вы установили сетки и считаете их достаточно надежными. Просто не открывайте окна, пока ребенок дома!

3. Мокрые шторы

Ситуация: жара застала вас на даче, где нет кондиционера. Роль кондиционера частично могут выполнять вентилятор и увлажнитель воздуха (он параллельно снижает температуру в комнате). Кстати, некоторые врачи советуют вместо одного кондиционера использовать пару вентиляторов, считая такой вариант охлаждения более безопасным.

Если есть шторы, намочите их или завесьте окна любыми кусками влажной ткани – например простынями. И устройте сквозняк – не бойтесь его, жара несравнимо опаснее для здоровья, особенно если речь идет о пожилом человеке или сердечнике. Все дела на воздухе перенесите на раннее утро (до 10 часов) и вечер (после 18 часов), оставшееся время проводите в доме. Причем этот режим нужно соблюдать, даже если день пасмурный, но жаркий – опасно не столько солнце, сколько высокая температура воздуха. Кстати: Даже если рука тянется установить на кондиционере температуру ниже +20 градусов, удержитесь – не стоит опускать ее ниже +24–25. Резкий перепад температур – тоже нагрузка на организм, а риск переохлаждения никто не отменял. Для малоподвижных пожилых людей, например, этого может быть достаточно для развития пневмонии, которая в их случае может быть опасной для жизни.

4. Теплый душ

Ситуация: вы дома или на даче, приняли все меры, но все равно страдаете от жары. Почаще принимайте душ или даже ванну – буквально каждый час. Но удержитесь от соблазна окатить себя холодной водой. Намного эффективнее и безопаснее (особенно для сердечников) будут процедуры с водой комнатной температуры или чуть прохладнее. Такая вода охладит лучше и не вызовет спазма сосудов, которые в жару и так работают с нагрузкой.

5. В стиле ню

Ситуация: вы дома в одиночестве и вам жарко. Врачи советуют в жаркую погоду держать маленьких детей без одежды. Обойтись минимумом вещей стоит и взрослому, если позволяет ситуация. Чем легче тело будет отдавать тепло, тем вам будет комфортнее. В любом случае единственно пригодная для ношения в жару одежда, будь то дома или на улице, – просторная хлопковая или тонкая льняная. Не надо тесных топиков, красивых нарядов на детях, обтягивающих джинсов и синтетики!

6. Нервы шалят

Ситуация: с вами происходит нечто странное – неважно, где вы при этом находитесь. Признаки отрицательного воздействия жары на организм – не только жажда и головная боль. Это может быть и необычная агрессия или гипервозбуждение. А еще – слабость, разбитость, вялость. Или проблемы со сном. В жаркие дни нужно внимательно относиться к любым странностям в поведении – своем и близких, особенно детей. Если грудничок в жару непривычно долго спит, если малыша трудно разбудить, если старик капризен и беспокоен, если беременная женщина жалуется на головокружение – все это повод уточнить, все ли в порядке, вызвав врача.

7. Место – пусто

Ситуация: вам предстоит ехать в автобусе. Насколько комфортно вам будет, зависит от выбранного вами места. Лучше всего занять его в конце салона ближе к выходу. Если можно сесть, выбирайте кресло у прохода, куда не попадает солнце. Если в транспорте много людей, лучше стоять на задней площадке, чем сидеть в середине салона, где тесно. Если стало нехорошо, не ждите развития событий – сразу предупредите об этом рядом стоящих пассажиров или водителя.