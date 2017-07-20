«Все, что зарабатываю - отдаю внукам» 9 20.07.2017, 10:19

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Жительница Барановичей рассказала, как выживает на чернике.

63-летняя Тамара Хвойницкая, которая ежедневно ездит в лес за ягодами, а потом продает их на рынке, – о том, сколько времени у нее уходит, чтобы собрать литр черники, почему в лесу не разговаривает с другими сборщиками ягод, кому может снизить цену и на что тратит заработанные деньги, пишет intex-press.by.

О сборе ягод

Ягоды я собираю с детства: в лес меня с собой брала мама. Уже тогда сбор ягод для меня был способом заработать себе на школьные учебники: в мое время книги не выдавали, их нужно было покупать.

Когда работала, тоже ездила в лес ягоды собирать, чтобы потом продать. Сын в университете учился, и я на ягодах старалась ему на учебу заработать. Поэтому и отпуск всегда стремилась летом взять. Продавать никогда не стеснялась: я ведь ягоды продаю, а не ворую.

Впрочем, сбор ягод приносит мне удовольствие. Да и от городской суеты в лесу отдыхаешь. Я каждый год жду лета, чтобы за ягодами поехать. Сначала езжу за земляникой, потом за черникой. Люблю собирать ягоды, но и деньги не помешают. Хотя в лес еду не от большой нужды. Пенсия у меня 250 рублей – прожить можно.

Много черники не собираю – 5-6 литров. На то, чтобы собрать литр, уходит примерно час. Хотя это зависит от того, как на ягоду нарвешься. Бывает, бегаешь по лесу и ягод нет, а иногда выйдешь на поляну – и сразу полведерка соберешь.

Чернику собирать не сложно. Но в этом году ее меньше, чем в прошлом. Когда ягодник цвел, попал под мороз, поэтому ягоды сейчас есть местами. А вот в прошлом году черники в лесу было много и собиралась она легко.

Некоторые собирают чернику комбайнами, сбивают ее, после этого ягоды мятые. Я всю жизнь собираю руками, не умею комбайном. К тому же он с листьями гребет, а я люблю, чтобы ягоды чистые были.

О поездках в лес

В лес я никогда не езжу одна: мало ли что может случиться. Беру с собой соседку или подругу. Садимся на велосипеды и едем. Лес, где собираем, всегда один и тот же – за деревней Волохва. В народе его называют Клины.

Я уже хорошо изучила этот лес, знаю, где черничные ягодники, где земляничные поляны.

Бывает, едем с утра – в 5.00. Если быстро насобираю ягод ведерко, то в тот же день везу их продавать на рынок, в будни торговля там позже начинается. Бывает, еду в лес после обеда – когда вернусь с рынка, где продаю ягоды, собранные накануне.

Собираясь в лес, всегда с собой беру таблетки, воду, ведро и небольшую баночку, куда собираю ягоды. А вот еду никогда не беру – не до перекусов, я ведь делом приехала заниматься. По этой же причине во время сбора ягод мы с попутчиками не разговариваем.

О торговле и цене

Собранные ягоды прямо на рынке проверяют работники санстанции – непроверенную ягоду продавать нельзя. Справка о том, что ягоды проверили и они «чистые», стоит 1 рубль. За место на рынке тоже нужно заплатить: мне, как пенсионерке, – 70 копеек. Места за нами не закрепляют: приходишь и занимаешь свободное. Но прийти нужно с утра пораньше, потом мест может и не быть. А торговать с земли ягодами не разрешают.

Выставляя цену, я и другие торговцы ягодами ориентируемся на прошлогоднюю стоимость. Ведь зарплаты и пенсии за это время почти не изменились. В прошлом году я пол-литровую баночку за 20 тысяч «старыми» продавала, сегодня – за 2 рубля.

Покупатели, особенно молодежь, на цену особо не жалуются, даже сочувствует, что ягоды собирать сложно. А некоторые сетуют, что дорого. Я таким говорю: «Да, дороговато, но в лесу ягоды бесплатные. Поедемте со мной в лес и сколько угодно насобирать сможете». Бывает, что уступаю цену – обычно беременным женщинам или пожилым.

На рынке ягод не валом, но конкуренция есть. Мы с другими продавцами никогда не ругаемся. Наоборот, договариваемся, почем продавать будем.

Идут ягоды не всегда хорошо. Если торговцев ягод на рынке много, то придется постоять. Бывало, что с 8.00 до 13.00 стояла. Но с ягодами никогда с рынка не уходила. А бывают дни, когда ягод меньше – тогда и продать их легче.

Лучше всего торг идет в выходные дни – людей много по рынку ходит. Еще я заметила, что хорошо идет торг, когда пенсию выдают. Тогда сразу пожилые люди приходят: кто баночку, кто две купит.

Главная примета на рынке: если мужчина первый купит, то торг будет удачным. В эту примету я верю. Но бывает, что и женщина с «легкой» рукой купит, и ягоды тоже быстро распродаются.

Чернику заготовителям я никогда не сдаю. И дело не в цене. Собираю ведь немного – столько, сколько смогу продать.

О заработанных деньгах

Черники я собираю не так много, чтобы на ней разбогатеть. У меня четыре внука. И почти все деньги, что я зарабатываю на сборе ягод, откладываю, чтобы им на дни рождения купить хорошие подарки или просто денежку дать.

Часть «ягодных» денег, конечно же, трачу и на себя: продукты покупаю, балую себя чем-нибудь вкусненьким – конфетами, печеньем.