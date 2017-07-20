Минская Софи Лорен: «Меньше есть, больше двигаться и помнить слово «надо!» 7 20.07.2017, 10:36

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Минчанка много лет каждое утро начинала с шести кругов на стадионе, прыжков и обтираний мокрым полотенцем.

Александра Анпилогова на четыре года моложе Софи Лорен, помнит запах тушенки, которую уплетали в войну немецкие офицеры, и в свои 78 выглядит не хуже итальянской знаменитости, потому что давно усвоила секрет сохранения красоты и бодрости духа, пишет kp.by.

- Меньше спать и больше делать! - Александра Николаевна следит за порядком и красотой в минской панельке на Юго-Западе. Расписала стену подъезда яркими красками, окучивает клумбы, кормит полк бездомных котят и кошек, покупает пшено голубям. А на залитой солнцем лоджии рисует на холсте сказочный остров Бали.

По утрам выходит оглядеть свои владения с прической, приосанившись да в таких нарядах, что аж дух захватывает! Терракотовые брюки, такого же цвета кожаные мокасины, меховая жилетка поверх ажурной водолазки. Стройна, как кипарис. А как же обмен веществ и лишние килограммы с возрастом?

- С молодости у меня было одно правило: каждое утро, что бы ни случилось, я шла на школьный стадион за домом и бегала по шесть кругов. На работе, а трудилась я на минском заводе «Калибр», переодевалась в своем кабинете и начинала рабочий день с… прыжков. Ни много, ни мало - 500, семь потов сходило, потом еще и мокрым полотенцем обтиралась. И вот тогда рабочий ритм задавался на всю катушку!

Александра Николаевна человек творческий, художник, правда, Московский университет искусств так и не окончила.

- Муж запретил. Как увидел, что я - молодая да симпатичная - рисую накачанных парней на пляже, как отрезал: «Жена художница мне не нужна!» Ну и ладно - против мужа не пойдешь, он у меня военным был. Прожили с ним душа в душу почти 56 лет, три года назад он внезапно умер от инфаркта.

«Ем - когда организм попросит»

Александра Николаевна вместе с мужем жила в России, Германии, а в 1979-м году семья с двумя дочками перебралась в Минск. Дети выросли, завели свои семьи.

- А у нас с мужем был ритуал: каждую пятницу после работы мы садились на велосипеды, клетку с кошкой - на багажник, трехлитровую банку замоченных шашлыков - в рюкзак, и вперед. Ехали за минскую ТЭЦ, располагались на полянке, вкусно кушали, отдыхали, а потом снова крутили педали уже домой. Однажды заблудились на поляне и поехали в обратную от Минска сторону. Километров 30 намотали, пока опомнились. Когда добрались домой, рухнули на постель, в чем были. Вот вам и красота, и здоровый образ жизни - никаких диет и детоксов не надо!

В еде Александра Николаевна привыкла прислушиваться к своему организму. К пище относится спокойно с детства, еще со времен войны, когда поселившиеся в хате немцы на глазах у нее и ее голодных братьев ели немецкую тушенку.

- Запах той тушенки по сей день помню, - улыбается Александра Николаевна, поясняя, что она - кофеман, поэтому на завтрак первым делом всегда кофеек со сливками и сахаром. - Да, на голодный желудок, но это же мой рецепт - мне так надо, мой организм не хочет завтракать. Ем - когда попросит. На обед иногда готовлю курочку. Вначале вымачиваю ее в водичке, чтоб вредности вышли, потом снимаю кожу и тушу с лучком в собственном соку. Люблю готовить пироги. Мясо жесткое, так я его отварю, с сальцем, перекручу на мясорубке, с обжаренным лучком перемешаю, и такая начинка для блинчиков - пальчики оближешь! А вечером - хочешь творожок, хочешь йогурт. Вместо воды пью компоты: варю на несколько дней из сухофруктов и ягод, а еще морсы.

И обязательно позитивные мысли - не завидовать, не злословить. Знаешь, какая главная беда пенсионера? Странные люди вокруг. Мне повезло - у меня есть соратники, а зачастую ведь как бывает? Выходишь утром к подъезду, на скамеечке шеренга из старичков и старушек - всё жалуются друг другу: у того то болит, у той это колет. Каждый день одно и то же - нытье, нытье, нытье. Я ограждаю себя от плохих мыслей и людей-пессимистов. Считаю, что здоровье - это когда каждый день болит в новом месте, что об этом говорить (смеется)? Мне с такими не по пути - с пустыми людьми без интересов и занятия по душе. Такие часто и людей ненавидят, и животных - все норовят моих котов со свету сжить, они, видите ли, воняют. Так люди, если разобраться, воняют не меньше, коты порой даже почистоплотнее будут.

«Муж сказал, что после пластического хирурга домой не пустит»

- Моя дочь Дина стала мастером по прическам еще в советское время, в «Планете» работала. У нас в доме было все: деликатесы, ковры, одежда разная импортная, с тех пор многое из одежды сохранилось, да и дочки и сейчас из Голландии присылают, они у меня модели.

- Знаешь, а я собой недовольна! - вдруг огорошила Александра Николаевна. - Иногда смотришь в зеркало - морщины! - и плакать хочется. Однажды дочка приехала, еще в 2013 году, предложила: «Мама, у меня в Минске есть хороший хирург, который пластические операции делает. Давай тебе сделаем!» Отец как услышал, тут же возмутился: «Если она хоть одну подтяжку сделает, в мой дом не зайдет! Мне нужна Саша такая, какой я ее помню». И я согласна. Сколько наблюдаю знаменитостей, актеров после пластики - уродства сплошные! Кожа потом еще сильнее растягивается. Да и куда руки, шею денешь? Смешно - Квазимодой будешь!..

В 70 лет у Александры Николаевны внезапно случился инсульт.

- Все от переживаний - куда ж женщине без них? - уверена она. - Дочки, внуки перебрались в Голландию, мы с мужем остались одни, как не переживать за родных?..

У меня парализовало всю правую сторону - от ноги до головы. Забрали в больницу, врачи лишь качали головами. А я разозлилась, вспомнила Зою Космодемьянскую, подумала: а я чем хуже? Сначала разрабатывала руку: сгибала, разгибала другой рукой, мяла, массажировала. Потом ночью, когда все спали, спускала себя на руках на пол, держалась за свою кровать, ногами упиралась в кровать соседки и отжималась - качала кровь. Вначале - осторожно, потом - больше, сильнее. Лежа разрабатывала ногу, нагружала. В итоге из больницы я ушла на своих ногах - врачи только диву давались… А когда три года назад умер муж, я поняла что такое черная полоса. Свет был не мил, осталась одна одинешенька. Да, с дочками и внуками общаемся по скайпу, но это все не то. Спасли меня коты - у меня два своих и куча бездомных под окном, и рисование. Поставила на балконе мольберт, купила краски. Спасибо родным - помогли, для белорусского пенсионера это дорого. Теперь вот каждый вечер рисую: у меня такая палитра красок, есть даже блестки и камушки натуральные для украшения картин.

Сейчас уже на стадионе не бегаю, но каждый день делаю зарядку. Приседания, щадящие отжимания - от раковины на кухне. По утрам перед кофе - контрастный душ, для кровотока хороши обтирания полотенцем.

А еще важно делать добро - оно всегда возвращается. У меня соседи хорошие, мы дружим, они всегда помогут, поддержат, зелени, ягод с дачи привезут. Недавно вон варенье из земляники закатала, малосольные огурчики уже подошли. А я за подъездом смотрю: когда строители халтурили и сделали нам некачественное крыльцо, что осыпалось, я купила краску, нашла дощечек, приклеила, крыльцо восстановила. А еще накормишь, бывает, бездомного котенка - и курочкой, и паштетом - он сыт, доволен, еще поживет на этом свете. Но не все понимают, злятся. Называют меня кошкиной мамой или мамой Терезой.

Знаешь, погляжу вокруг, и странно порой становится - что с людьми происходит? Даже молодые - сонные какие-то, ленивые, все им не так, депрессии. Это все от лени, забыли они слово «надо», а без него в этой жизни никак. Только распущенность, вседозволенность и в итоге - потеря интереса к жизни и к самому себе.