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Трамп рассказал о содержании «секретной» беседы с Путиным

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  • 20.07.2017, 10:39
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Фото: AFP

Неформальная беседа прошла на саммите G20 в Гамбурге.

Дональд Трамп раскрыл некоторые детали разговора с Владимиром Путиным во время ужина на саммите G20 в Гамбурге. Накануне СМИ обратили внимание на эту беседу, назвав ее секретной, пишет rbc.ru.

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times раскрыл некоторые подробности своей неформальной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во время ужина на саммите G20 в Гамбурге, которую некоторые американские СМИ назвали «тайной» встречей двух лидеров.

По словам американского президента, беседа продолжалась около 15 минут и в основном оба лидера просто шутили, а также затронули тему усыновления.

Трамп пояснил, что его жена Мелания сидела во время ужина рядом с российским президентом в другом конце стола. «Время шло к десерту. Я пошел просто, чтобы поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным», — рассказал Трамп.

«На самом деле большую часть времени мы шутили. Это был недолгий разговор, может минут 15. Просто говорили о разных вещах. На самом деле было очень интересно, мы поговорили об усыновлении», — признался американский лидер.

Трамп подчеркнул, что в тот момент не знал о встрече своего сына с несколькими россиянами, которая состоялась летом 2016 года и на которой затрагивалась тема усыновления российских детей. Он назвал интересным тот факт, что эта же тема всплыла и в его беседе с российским лидером. «Я действительно говорил об усыновлении российских детей с ним [Путиным], — сказал Трамп. — Это интересно, потому что эта же тема обсуждалась Доном [Дональдом Трампом-младшим] на той встрече».

Об отдельной беседе двух лидеров за ужином на саммите G20 накануне рассказало агентство Reuters. Агентство отмечало, что об этой беседе ранее ничего не было известно, и назвало ее «второй встречей» двух президентов. Сообщалось, что разговор президентов продлился примерно час, кроме Трампа и Путина на нем присутствовал только переводчик российского президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких тайных и секретных встреч между двумя лидерами не было. «Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча, и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «нелепо» полагать, будто Трамп мог провести тайные переговоры с Путиным во время ужина, на котором было более 40 человек.


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