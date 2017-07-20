Россия – гигантский сумасшедший дом Виталий Портников

20.07.2017, 11:40

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Виталий Портников

Главарь «ДНР» хочет выслужиться перед кремлевскими кураторами.

Заявление главаря донецких наемников Александра Захарченко только на первый взгляд может показаться бредом разгоряченного сознания. На самом деле Захарченко знает, что делает. И вопрос тут вовсе не в том, что он собирается упразднять «Донецкую народную республику» и создавать на ее месте новое фиктивное государство.

Самая главная задача любого российского чиновника – а Захарченко просто российский чиновник, не более того – удержаться у власти, сохранить контроль над финансовыми потоками.

В случае с Захарченко это означает произвести лучшее впечатление на своих «кураторов» из российских спецслужб. Сказать вслух то, что они думают на самом деле – замечательная возможность.

То, что никакой Украины на самом деле нет и никогда не было, то, что на самом деле это – Малороссия – я слышал во время работы в Москве не раз и не десять. Малороссия, Новороссия и «польская» Галиция, которую лучше бы присоединить к России со всей остальной Польшей.

Об этом рассказывали мне и политики, и журналисты, и, конечно, чекисты. Среди них были как этнические русские, так, собственно, и этнические украинцы – собственно, малороссы. Малороссам было еще важнее убедить «старшего брата» в том, что никаких украинцев нет, и сами они никакими украинцами они себя не считают – такая позиция мгновенно открывала дорогу наверх, к карьере и воровству бюджетных денег, этому главному занятию российских политиков и чекистов.

Захарченко – малограмотный жулик. Но он повторяет то, что слышит от «кремлевских». То, что им понравится. И то, что его заявление было одобрено заранее, я тоже не исключаю. Потому что в фантазиях российских чиновников – как этнических русских, так и коллаборационистов-«малоросов» - украинцы спят и видят, чтобы им напомнили, кто они «на самом деле».

Не получилось с Новороссией – может, получится с Малороссией? Может, как только украинцы – пардон, малороссы – услышат боевой клич Захарченко – то сразу и восстанут, свергнут «нелигитимную киевскую власть» и под белы руки заведут на Банковую того, кого назначит Путин?

Россия – гигантский сумасшедший дом, пациенты которого живут в собственной политической и исторической реальности. Но возгласы безумца отнюдь не обязательно должны приводить к каким-либо действиям

Виталий Портников, espreso.tv